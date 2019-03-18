桃機狠夫「公主抱」將妻從4樓扔下　殺人未遂！岳父心痛喊告

▲桃機驚爆墜樓案，受害女子的家屬揚言提告。（圖／記者趙永博攝）

記者王亞志、戴若涵／桃園報導

桃園國際機場18日凌晨0時40分許發生一起夫妻墜樓事故。32歲陸裔美籍萬姓男子，疑似不滿33歲台灣籍張姓妻子多次阻撓返美，竟將妻子從4樓拋下，隨後站上扶手以跳水式跳樓，貌似想與妻「同歸於盡」。萬男岳父得知消息後趕到醫院，向警方表示要對女婿提出告訴。

根據了解，萬姓丈夫領有美國綠卡，張姓妻子則有加拿大國籍，育有一名年僅1歲孩子，2人時常為了看顧孩子的問題爭吵。事發原因疑似是張姓妻子阻撓萬姓丈夫返美，2人下電扶梯時，在樓梯轉角處發生激烈爭吵及拉扯，萬男3度要將妻子抱起扔下樓，第4度出手時，以「公主抱」的方式將妻子拋下樓。

▲目擊這一幕的民眾全嚇壞。（圖／翻攝自爆料公社）

而後萬男站上扶手，雙手大張，停頓2秒後縱身一躍從4樓跳下。據警方說法，當時萬男疑似有與妻子「同歸於盡」的想法，但根據目擊者指出，萬男跳下樓後，一度爬起身欲離開現場，隨即被趕到現場的警察與保全攔下。

醫護人員抵達現場後，2人被緊急送往桃園敏盛醫院治療，目前生命跡象穩定，萬男被診斷出肋骨骨折、脊椎受傷，有氣胸現象；至於張姓妻子則是下巴骨折、頭部撕裂傷，目前已清醒，但無法交談。

張女父親在接獲消息後，立馬趕往醫院，看到女兒受此對待，傷心地向警方表示，要對女婿提出告訴。警方原先打算將萬男以重傷害罪移送，但在萬男岳父結束筆錄後，改以殺人未遂罪將萬男移送。

▲萬姓男子一怒之下竟將妻子「公主抱」丟下樓（圖／記者陳以昇攝）

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