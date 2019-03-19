影／陳菊表態了：我支持蔡英文連任　籲勿忘團結

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德宣布角逐2020總統大選，18日赴民進黨中央領表登記。總統府秘書長陳菊表態，「我支持蔡英文總統競選連任」，也認為「蔡英文總統尋求連任是理所當然」。

▲陳菊表態挺蔡英文競選連任。（圖／翻攝自陳菊臉書）

陳菊19日在臉書發文，去年大選民進黨遭受前所未有的挫敗，她選擇與總統蔡英文共同承擔、繼續前行。陳菊認為，面對民主存續的關鍵時刻，「蔡英文總統尋求連任是理所當然」、並表示「我支持蔡英文總統競選連任」。

陳菊提到，從昨天到現在，許多支持者的擔憂、焦慮，她都感同身受，而與賴清德相識二十多年，也知道他是個有理想性、有使命感的政治工作者，情感上他是不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持。

她認為，蔡英文在民進黨最低迷的時候，以理性、專業的特質，帶領大家走出谷底，找回台灣人民對民進黨的信心，讓民進黨再站起來。蔡英文堅持台灣主權，面對一次比一次艱難的挑戰，沉著、穩健、堅強，帶領台灣站穩腳步，走向世界。

去年大選民進黨遭受前所未有的挫敗，「我選擇與小英總統共同承擔、繼續前行，因為我知道她正走在正確的道路上，需要凝聚更多力量。」陳菊說，國際情勢依舊險峻、危機仍在，面對民主存續的關鍵時刻，我們必須團結、全力以赴、守護台灣，「蔡英文總統尋求連任是理所當然」。

「民主機制是民進黨堅持的初衷，我們也尊重每個人追求理想的權利，但競爭勿忘團結」。陳菊表示，請以台灣為念，在2020年這一場關係台灣前途的總統大選，民進黨必須全力捍衛台灣價值。

「我支持蔡英文總統競選連任」，她也誠懇呼籲所有關心台灣的夥伴能夠一起為台灣繼續努力，面對更艱鉅的挑戰。文末更寫下「小英加油，台灣加油。」