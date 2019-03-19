賴清德斷開新系選總統！2016就要挑戰蔡英文遭陳菊勸退





▲賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



行政院前院長長賴清德昨領表爭取民進黨2020總統大選提名，賴清德所屬新潮流系總幹事利錦祥前晚赴台南拜訪賴清德勸不成，無力回天。有媒體因此解讀，賴清德寧可斬斷新系，也要靠攏獨派選2020，殺得總統蔡英文措手不及。

《中國時報》報導，2016年大選，賴清德一度有意挑戰蔡英文，就是被陳菊強力勸住，但這次賴決定走自己的路，登記參選前一晚，也告知當年曾力阻他參選的陳菊。

《風傳媒》報導，賴辭卸閣揆回到台南後，不少獨派人士一直在勸賴出馬、挑戰蔡英文，賴所屬的新系主流意見是挺蔡英文連任，新系因此非常憂慮。據透露，新辦在316補選前，就非常擔心賴真的會去登記，但也苦無對策。

據報導，賴參與新系多年，對新系內也非常尊重，但近年來，賴清德相當有主見，尤其去年九合一慘敗後，賴雖然去意甚堅，但對部分新系要角，當時搶著替他發佈要走人的訊息，非常感冒，出現裂痕。



據報導，對於賴是否與蔡英文競逐2020，段宜康、蔡其昌等新系要角，都曾掛保證，賴不可能參選總統、挑戰2020。新系核心成員林錫耀更加入蔡英文競選團隊運作。賴清德的大動作領表，令新系再度被黨內質疑「兩面押寶」。

