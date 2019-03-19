總統初選內戰！賴清德VS.蔡英文　段宜康籲民進黨「把握3原則」

▲民進黨立委段宜康。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

民進黨本周進行總統初選登記，前行政院長賴清德18日領表登記，等同挑戰現任總統蔡英文競選連任，掀起黨內議論。對此，立委段宜康在臉書呼籲，要把握3個原則，才不會令支持者失望。

段宜康認為，面對總統初選競爭，建議至少把握3個原則，第一、確保政局穏定，別給人亂了分寸、慌了手腳的感覺，第二、堅守團結原則，不能讓過去慘痛歷史重演，第三、營造協調善意，登記之後仍有協調機會，切勿急躁破局。

段宜康強調，「穩定、團結、善意，才不會令支持者失望！」

面對賴清德投入總統初選，蔡英文19日受訪強調，「初選是黨內機制，我昨天已經告訴執政團隊，國家政務第一優先，不要受影響，專注國家政務處理，我也要告訴支持者，五年前318之後國家改變很多，在正確道路上可以正確往前走」。

根據民進黨規劃的總統初選時程顯示，將在3月18日至22日領表登記，3月27日審查候選人資格，4月2日為截止日，若有經協調退選者，提請中執會予以同意，可在3月27日、4月3日中執會中提出退選。4月4日到9日舉辦總統初選政見發表會，10日至12日執行總統初選民意調查，最終在4月17日公告總統初選候選人提名名單，另同額競選，則再提請中執會同意停辦民意調查。

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