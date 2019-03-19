傳蔡英文擬延後初選一周　召三巨頭密會商討

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內總統初選，挑戰競選連任的總統蔡英文。據媒體報導表示，蔡英文總統18日中午在府內召集府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總柯建銘等三巨頭，密會研擬延後初選截止日期一周。

針對媒體報導蔡英文將延後初選登記時程，總統府跟民進黨團總召柯建銘皆否認此事。行政院長蘇貞昌表示，延後的並非是外傳的「初選登記截止期限」，而是協調時間。消息人士說明，整體初選時間不會改變，只是初選協調時間拉長。

蔡英文訂於3月21日至28日出訪南太友邦帛琉、諾魯、馬紹爾，此行訂為「海洋民主之旅」，全程8天7夜，而原訂的吉里巴斯行程，因蔡英文29日要出席「春祭國殤大典」而取消。

民進黨中常會6日已通過總統初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日總統初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦總統初選政見發表會，4月10日至4月12日總統初選民意調查，中執會4月17日公告總統初選候選人提名名單。

根據《中國時報》報導，據相關人士透露，賴清德登記黨內初選生效後，恐怕會很難撤回，而且依黨內初選是採取全民調方式，而全民調賴清德勝出蔡英文的機率極高。也因此，蔡英文密會三巨頭協商，結論就只能先將登記日期順延，等她回國還來的及處理。