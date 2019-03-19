雲端最前線／新系出手換英第一槍 蔡英文正面迎戰

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前行政院長賴清德18日突然宣布投入2020年總統初選，逼宮總統蔡英文，在黨內投下「核彈級」的震撼彈，上從總統府、民進黨高層到國會立委，甚至新潮流成員都在一片錯愕中。但總統蔡英文18日下午隨即在臉書正面迎擊，表示會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。民進黨總統提名成為蔡英文和賴清德之爭，也引起基層焦慮，包括陳明文、羅致政在內，由英系、海派、正國會等22名民進黨立委也在19日上午召開記者會，支持蔡英文連任，陳菊也表態支持蔡英文。對此議題，《雲端最前線》19日邀請立法委員林俊憲、美麗島電子報董事長吳子嘉、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討民進黨這一顆震撼彈。

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨總統初選領表登記18日開跑，就在欲爭取連任的總統蔡英文出訪前夕，前行政院長賴清德拋出震撼彈，宣布投入民進黨總統大選初選，但總統蔡英文18日下午隨即在臉書發文反擊，表示會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」賴清德突如其來的舉動，也使得過去外界流傳的「新潮流換英」的說法正式浮出檯面。根據民進黨總統初選的規定與時程，如果蔡英文、賴清德兩人在接下來的協調中都堅持不退的話，將會在4月以民調決勝負，而民進黨也預定在4月17日正式公告2020總統大選候選人提名名單。

賴清德登記時表示，他決定響應卓榮泰主席的號召，回應基層的期待，登記民進黨內初選。對此，卓榮泰回應，他是說要推出最強的候選人，這是民主黨內程序，經過這個程序推出的候選人一定是代表黨最堅強的候選人，才能贏得勝選。至於媒體詢問蔡英文與賴清德誰是最強人選，卓榮泰回說，「或許還有其他人」，強調黨內有公平的機制，並會精進民調機制，做出最準確的民調。

▼總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

據了解，在賴清德宣告登記參選之後，總統府、民進黨高層、黨籍立委陷入一片錯愕中，英系人士無不有被突襲感。據悉，黨政人士直言，當初雙方高層早都在確定卓榮泰擔任黨主席後，已經達成默契，2020總統選戰就是要朝「蔡賴配」的方向走，「現在這些都是屁？」

值得關注的是，日前賴清德率內閣總辭時，就引用《神鵰俠侶》中的「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過。」期待有緣的話會在壯大台灣的途中相逢，當時也有報導指出，賴清德未來將扮演重要角色，不僅要為黨籍立委輔選抬轎，更可能是『坐在轎子上的人』，對照18日的參選震撼彈，不免讓外界聯想賴清德當時是在為參選2020埋下伏筆。對此議題，《雲端最前線》19日邀請立法委員林俊憲、美麗島電子報董事長吳子嘉、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020民進黨的這顆震撼彈。



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