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雲端最前線／新系出手換英第一槍 蔡英文正面迎戰

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新聞節目中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日突然宣布投入2020年總統初選，逼宮總統蔡英文，在黨內投下「核彈級」的震撼彈，上從總統府、民進黨高層到國會立委，甚至新潮流成員都在一片錯愕中。但總統蔡英文18日下午隨即在臉書正面迎擊，表示會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。民進黨總統提名成為蔡英文和賴清德之爭，也引起基層焦慮，包括陳明文、羅致政在內，由英系、海派、正國會等22名民進黨立委也在19日上午召開記者會，支持蔡英文連任，陳菊也表態支持蔡英文。對此議題，《雲端最前線》19日邀請立法委員林俊憲、美麗島電子報董事長吳子嘉、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討民進黨這一顆震撼彈。

▲▼賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨總統初選領表登記18日開跑，就在欲爭取連任的總統蔡英文出訪前夕，前行政院長賴清德拋出震撼彈，宣布投入民進黨總統大選初選，但總統蔡英文18日下午隨即在臉書發文反擊，表示會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。」賴清德突如其來的舉動，也使得過去外界流傳的「新潮流換英」的說法正式浮出檯面。根據民進黨總統初選的規定與時程，如果蔡英文、賴清德兩人在接下來的協調中都堅持不退的話，將會在4月以民調決勝負，而民進黨也預定在4月17日正式公告2020總統大選候選人提名名單。

賴清德登記時表示，他決定響應卓榮泰主席的號召，回應基層的期待，登記民進黨內初選。對此，卓榮泰回應，他是說要推出最強的候選人，這是民主黨內程序，經過這個程序推出的候選人一定是代表黨最堅強的候選人，才能贏得勝選。至於媒體詢問蔡英文與賴清德誰是最強人選，卓榮泰回說，「或許還有其他人」，強調黨內有公平的機制，並會精進民調機制，做出最準確的民調。

▼總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

據了解，在賴清德宣告登記參選之後，總統府、民進黨高層、黨籍立委陷入一片錯愕中，英系人士無不有被突襲感。據悉，黨政人士直言，當初雙方高層早都在確定卓榮泰擔任黨主席後，已經達成默契，2020總統選戰就是要朝「蔡賴配」的方向走，「現在這些都是屁？」

值得關注的是，日前賴清德率內閣總辭時，就引用《神鵰俠侶》中的「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過。」期待有緣的話會在壯大台灣的途中相逢，當時也有報導指出，賴清德未來將扮演重要角色，不僅要為黨籍立委輔選抬轎，更可能是『坐在轎子上的人』，對照18日的參選震撼彈，不免讓外界聯想賴清德當時是在為參選2020埋下伏筆。對此議題，《雲端最前線》19日邀請立法委員林俊憲、美麗島電子報董事長吳子嘉、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020民進黨的這顆震撼彈。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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