賴清德出手對她是羞辱　唐湘龍：蔡英文已沒退路

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者屠惠剛、徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布將角逐2020總統大選，18日赴民進黨中央領表登記。資深媒體人唐湘龍認為賴清德參選對總統蔡英文來說除了是一種「否定」、也是一種「羞辱」，而且她也已經「沒有退路了」。

唐湘龍18日在政論節目中談到賴清德宣布領表參與黨內初選，他表示，「蔡英文到這一刻的時候已經沒有退路了」，而賴清德的參選更隱含了在制度上對蔡英文的「否定」、「羞辱」。

唐湘龍說，回想前兩個月，「整個台灣政治市場上，充斥著除了拱高雄市長韓國瑜的聲音外，另外就是認為民進黨只有蔡英文，賴清德不會選，這種聲音大概持續了兩個月的時間。」他分析，由於先前民進黨台獨四大老所刊登的廣告逼宮蔡英文，反而更堅定了她要挑戰連任的意向。

唐湘龍提到，賴清德的聲量之所以下降很大一部分原因是，「蔡英文本身操作越來越強勢」，加上「許多我們認為新潮流系的人馬似乎陸續表態挺了蔡英文」，尤其是中壯世代，而經過黨主席補選之後，大家似乎更堅定黨內就是蔡英文為2020總統候選人。

唐湘龍指出，這一次賴清德的出手因為非常突然，也讓黨內一片譁然。連帶的引發媒體效應很清楚「讓蔡英文、民進黨聞到，只要賴清德出來，蔡英文就沒有了」他也說，雖然蔡英文是現任領導人，但他認為接下去蔡英文就「慢慢淡出」。

唐湘龍說，雖然賴清德宣布參選，但蔡英文仍有一年任期，而且對外還必須擺出「好像很樂意去輔選黨內提名的幹掉她的那個人」，這是過去從來沒有過的，對於現任者來說是一種羞辱。