遊戲創角！她甜喊「拿我臉型捏」…老公嘴：出場就被打　千人獻花：祝好走

▲原PO老公正在捏遊戲人物的長相。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在有許多線上遊戲都可以自由設定角色長相，一名女網友表示，她老公玩電腦時直呼「最討厭玩遊戲前要捏臉了」，原PO建議用預設時，男方卻又說「這樣大家都一樣啊！不要」。最後她說了一句話，讓自己秒爆怒「#我老公484不想活了」、「#各處代表要獻花了嗎？」其他網友紛紛笑噴「真的不要命了」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出她和先生的對話：

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先生：「最討厭玩遊戲前要捏臉了！」

原PO：「你就用預設的啊！」

先生：「這樣大家都一樣啊！不要……」

原PO：「那你拿我的臉型去捏你的人物～」

先生：「X的！我一定一出場就被打死！『X！這女的長的好欠揍！我一定要打死她～』一定每個人都這樣想啦！」

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▲原PO老公一句話，讓各縣市網友都紛紛獻花。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到對話後，許多網友紛紛獻花，「新北市代表獻花」、「恆春代表獻花」、「宜蘭代表獻花」、「高雄代表獻花」、「新營代表獻花」、「爆怨代表前來獻花致意」、「德國代表獻花」、「借過喔借過，不好意思，中壢代表的花圈放哪」、「告訴大家你老公Id，大家有看到就幫你獻子彈」、「滿坑滿谷的花圈放不下啦！」

其他人則是笑噴留言「看起來要挨揍了」、「肯定不想活了」、「不要太殘忍，三杯奈米屌就好了」、「手下留情，先讓我幫忙您先生投保到時候我們在對半分」、「他哪來的勇氣去頂撞太座」、「將主機板拔出來直接插在他頭上」、「你老公還活著嗎？」

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