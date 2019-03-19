新iPhone醜爆了！供應鏈證實搭「3鏡頭」機殼還開大洞

▲最新曝光的3鏡頭版本iPhone渲染圖，鏡頭與補光燈呈對成排列。（圖／翻攝《macotakara》）

科技中心／綜合報導

蘋果在去年9月發表新一代旗艦機iPhone XS系列，但因為亮點不足和售價過高導致銷售慘淡，市場紛紛預估，蘋果今年可能會在iPhone的設計上做出重大變革，以挽回果粉的心。

據外國科技網站《macrumors》引述日本爆料網站《Mac Otakara》報導，來自中國大陸的蘋果供應鏈消息指出，下一代的iPhone XS Max會從雙鏡頭升級至3鏡頭，並採用方形排列配置於機身背面左上角，與華為Mate 20 Pro極為相似。

這次曝光的渲染圖與先前《OnLeaks》所曝光的版本極為類似，差別主要在於鏡頭與補光燈的排列方式，這次曝光的渲染圖鏡頭與補光燈是互相對稱的，《OnLeaks》的版本則不是。

《華爾街日報》今年1月報導稱，今年採用3鏡頭的只會有iPhone XS Max，iPhone XS和iPhone XR則只會採用雙鏡頭。但《Mac Otakara》認為，有兩款新iPhone採用3鏡頭的機率很高。外傳蘋果公司正在準備開有「大洞」的官方手機殼，極有可能就是為了3鏡頭iPhone做準備。

報導指出，若是蘋果真的推出3鏡頭手機，那麼他就是真的追上三星、華為等安卓智慧型手機製造商的腳步。外傳今年一樣會發表3款新iPhone，螢幕尺寸分別為5.8吋、6.1吋和6.5吋。據傳本次在機身上也會做改良，可能會改採磨砂玻璃外殼、大容量電池或雙邊充電等功能。

▼先前曝光的3鏡頭版本，鏡頭非整齊排列。（圖／翻攝自外媒9to5mac）