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AirPods開賣一年後仍表現亮眼　2018年銷售3500萬副

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▲▼AirPods。（圖翻攝自Apple官網）

▲AirPods。（圖翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

蘋果公司所推出的無線耳機AirPods於2016年12月正式發售，你或許很難想像，在正式開賣的一年後，這款產品在2018年的銷售有多亮眼，幾乎可以稱得上是蘋果最受歡迎的穿戴裝置。

據《AppleInsider》引述Counterpoint Research的報告報導，AirPods在2018年創下3,500萬副的亮眼銷售，蘋果幾乎可以稱得上是目前美國最受歡迎的穿戴裝置品牌。Counterpoint Research還針對200位受訪者進行「喜愛的穿戴裝置品牌」調查，其中蘋果以19％拿下冠軍，日本大廠索尼（Sony）則以17％居次。值得注意的是，蘋果旗下的耳機品牌Beats在這個排行榜中是獨立於蘋果之外，以6%拿下第六名。

Counterpoint Research也分別對選擇AirPods和Bose的買家的考量重點進行調查，在AirPods的買家中，有68％的買家是因為AirPods的舒適性而購買，其次則為容易使用和便於攜帶，因為音質而選AirPods則最低，只有41%。反觀Bose的買家，有72％的用戶是因為音質而選擇購買Bose耳機，降躁功能和舒適性則居後。

外傳第二代AirPods可能會在本月25日的發表會上現身，材質可能會與AirPods有些許的不同，並增加與健康監測功能相關的傳感器，另外，傳聞許久的無線充電盒也可能會一同亮相。

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關鍵字：AirPods,無線耳機,蘋果,Apple

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