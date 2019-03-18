快訊／Apple推出新一代10.5吋iPad Air、7.9吋iPad mini　最低399美元起

▲Apple推出新一代10.5吋iPad Air、7.9吋iPad mini。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple今（18）日宣布，推出全新iPad Air與iPad mini產品，兩款皆搭載了A12 Bionic晶片。iPad Air尺寸為10.5吋、支援Apple Pencil 1，相較前一代產品新款iPad Air的性能提升了70％，顯卡性能提升了一倍；而新款iPad mini尺寸為7.9吋、也支援Apple Pencil 1，相較前一代產品性能則是提高了3倍。

蘋果全球資深行銷副總Phil Schiller表示，新一代的iPad繼續為越來越多的用戶提供美好的體驗，從增強實境（AR）到Apple Pencil進行筆記和繪圖，一路到觀看高清電影、編輯4K影片，到學習開發等功能，都可滿足使用者的需求。

Apple官方認為，新推出的iPad系列產品—10.5吋iPad Air、7.9吋iPad mini都以突破性的價格帶來大螢幕尺寸、功能和性能，無論是Apple Pencil的支援、Retina顯示螢幕，以及兩者所搭載的A12 Bionic，都是使用者所關注且喜愛的特點。

據了解，iPad Air與iPad mini兩款產品顏色選擇皆為銀色、太空灰色和金色，有64GB和256GB兩種容量選擇。7.9吋iPad mini Wi-Fi型號售價為399 美元（約台幣12,000元），Wi-Fi + Cellular型號售價529美元（約台幣16,500元）；10.5英寸的iPad Air Wi-Fi型號售價為499美元（約台幣15,500元），Wi-Fi + Cellular型號售價為629美元（約台幣20,000元）。不過此二款新產品台灣仍沒有在第一波上市名單中。