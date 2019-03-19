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蘋果新串流服務來勢洶洶　Netflix仍表態不與蘋果合作

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▲▼ Netflix,影音串流平台,影音平台。（圖／路透社）

▲ Netflix。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

蘋果公司預計於本月25日舉辦發表會，外傳將會發表全新的影音串流服務，影音串流服務巨擘Netflix的執行長Reed Hastings 18日強調，該公司無意與蘋果合作

綜合外電報導，Netflix執行長Reed Hastings表示，蘋果的確是一間偉大的公司，但Netflix希望用戶能透過自家的應用程式來觀看Netflix的影音內容，因此該公司決定不與蘋果進行合作，據悉，Starz和HBO則已和蘋果進行簽約合作。業界人士對於Netflix的決定其實不感意外，因為該公司一直以來都相當保護自家生產的內容。

被問到Netflix如何與蘋果、亞馬遜等資金非常雄厚的公司競爭時，Reed Hastings表示「有困難。」他表示在過去10幾年中，該公司一直面臨著許多競爭者，「當你有很多競爭對手時，你會做得最好」，但他也不諱言，當競爭持續加劇時，就會對Netflix的開支產生影響。

Reed Hastings認為只要Netflix用心做出好的影集、電影，該公司就能夠與其他影音串流、遊戲競爭。目前Netflix負債約為200億美元，該公司今年計畫要在影音內容創作部分投入約40億美元。

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關鍵字：蘋果,Netflix,影音串流

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