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巴國戰機夜襲「連續音爆」　印度蘇-30停在基地當陸軍

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▲▼蘇-30MKI,Su-30MKI。（圖／印度空軍）

▲蘇-30MKI（圖／印度空軍）

大陸中心／綜合報導

據印度通訊社（ANI）報導，巴基斯坦12日派出2架戰機逼近印巴邊境，並不斷加速到超音速狀態，「由於音爆，當地傳出響亮雷聲。而印度前線空防指揮部則表現得一團糟，沒能及時發現來襲的巴基斯坦戰機，當晚也沒有安排特意調派到前線備戰的蘇-30MKI夜巡。」

印度空軍宣稱，從2月26日到3月10日間連續擊落4架巴基斯坦軍用無人機，其中一次是蘇-30MKI（Su-30MKI）以空對空導彈擊落成功。印度軍方表示，由於巴基斯坦連日侵犯領空，印度空軍始終保持高度戰備狀態。

據印度軍方報告，地面防空部隊雷達發現2架巴基斯坦戰機高速逼近查謨-喀什米爾土邦（位在印度北部、巴基斯坦南部的印度土邦），距離印度邊界僅10公里。報告內容未說明印軍為何沒能及時發現巴國戰機，也沒有具體列出戰機型號。

報告顯示，宣稱進入高度戰備狀態的印度空軍發現巴國戰機後，並沒有派出負責喀什米爾地區空中防務的蘇-30MKI進行攔截，僅稱印軍當下進入一級戰備後，巴基斯坦戰機已轉向邊界，突破超音速飛行、消失在雷達上。

ANI通訊社報導顯示，印軍前線空防指揮部表現混亂，既沒有按照要求安排戰鬥機進行守夜巡邏，也未能及時發現來襲的巴國戰機，更沒有將特意調派到前線備戰的蘇-30MKI即時升空迎敵。

▼蘇-30MKI。（圖／印度空軍）

▲▼蘇-30MKI,Su-30MKI。（圖／印度空軍）

報導稱，這次2架戰機夜闖邊境，是在測試印度空軍的邊境戰備情況，「可想而知，巴基斯坦飛行員只看見一團糟的對手。這與印軍始終堅持向美軍看齊的水準相差太多。」

據《新浪軍事》具名作者表示，2月26日印巴衝突至今，印度空軍表現出來的戰術素養與裝備駕馭水準普遍不及巴基斯坦空軍，最先進的蘇-30MKI戰機也被認為不是巴國梟龍（JF-17）與F-16的對手，「不知印度政府是先忙著為空軍落實更先進的陣風（Rafale）戰鬥機採購，還是著手整頓紀律呢？」

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