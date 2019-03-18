台中運將急煞逼車「狂追男大生1.5公里」　最後下車持棍衝校園

記者陳玉／台中報導

有網友在臉書《爆怨公社》PO文「小黃傢伙拎著衝到大學地下室，真的誇張！」，一名就讀僑光科大的男大生，18日中午12點多騎機車行經西屯區逢甲大學前知名速食店的十字路口，準備左轉時先讓直行車通過，疑似造成後方小黃運將不滿，竟沿路逼車、急煞，追逐近1.5公里，差點造成男大生摔車，男大生騎進學校地下機車停車場後，司機竟將車停在入口處，持棍徒步繼續追，恐怖行徑都被後方學生錄影下來，讓網友直呼「真的是太誇張了！」、「一定要報警處理！」；對此，警方表示，下午5點多已接獲被害男大生報案，已通知該司機到案說明後送辦。

▲▼小黃運將持棍徒步追下機車停車場，四處張望找尋男大生。



被小黃運將追的當事者大學生也透過臉書說明，「在上學途中準備左轉（該路口不需兩段式），綠燈後先讓直行車先過，因為對向車流不多，不用等太久，他（小黃運將）在後面不耐煩的按我喇叭，然後想要逆向插隊，我就加速繼續騎我的。」

未料運將心生不滿，左轉後沿路從左側逼車，「後來真的快撞到我，我就拍他的引擎蓋（拍得到就知道有多近了吧），之後他急煞要我下車，我直接轉進學校地下機車停車場，後來停好車就是看他拿著鐵棍追過來。」文末無奈表示，「今天趕著出門忘記帶行車記錄器就遇到瘋子。」

▲被追的男大生透過臉書發聲，表示「遇到瘋子！」。

網友也紛紛回覆「一定是uber害他變壞的」、「真的是太誇張了」、「小黃阿~~~不意外」、「他只是下坡停不了，沒有真的想衝下去啊！」等語。

▲網友將此運將的惡劣行徑PO文，警方表示將會主動聯繫當事人是否要報案。

對此，第六警分局西屯所表示，18日下午5點多，被害男大生已到所內製作筆錄，提告刑法恐嚇罪，因現場並無發生暴力鬥毆情事，僅口角爭執，警方已掌握涉案計程車車號及駕駛人身分，已通知該司機到案說明後，將移送台中地檢署偵辦。