鳳山惡霸嗆「殺人不會被關」！居民連署收押...他卻被放出來繼續砍人

▲惡霸手持菜刀跑給警察追。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

高雄市一名陳姓男子稱自己領有殘障手冊「殺人不會被關」，因此多次持刀恐嚇，讓北門里與鎮北里居民各個人心惶惶，之後大家連署要司法機關將陳男收押；未料檢方竟然只將他釋放，僅限制住居。誇張的是，陳男離開地檢署的隔天居然又再次持刀追殺2名無辜民眾，被警方依殺人、竊盜、恐嚇等罪嫌移送。

▲釣蝦場與人口角，接著拿出菜刀要輸贏。



▲警方拿出辣椒水噴灑，可以看到菜刀被丟在地上。



陳姓男子2018年底出獄後，多次闖入店家偷竊、騷擾女店員，還拿刀到處恐嚇取財，不僅追殺在公園運動的民眾，還曾拿榔頭衝進廟裡打破信眾的頭，甚至威脅當地檳榔攤老闆娘「我要殺死妳」；每每只要別人不順從他的意思，就會持刀相向，讓當地居民相當恐懼。

「殺人不會被關」惡霸到處砍人求收押 檢不理民意僅「限居免交保」



事後陳男5日被逮捕，但檢方竟然沒有採取聲押，也不須交保，僅限制他住居後就把人放走。隔天，陳男又在釣蝦場持刀追砍民眾，經警方出動快打部隊、辣椒水壓制，才沒釀成大傷害。

▲犯案的菜刀。



對此附近居民氣憤表示，「難道真要等到出了人命，再來亡羊補牢？」發起連署，希望司法單位可以正視此事，還給居民一個安心的生活環境。

曾任檢察官的律師翁偉倫也說，通常半年內3次或3個月2次犯下相同罪刑，就是「反覆實施」，而陳男被放出來後又繼續偷竊和恐嚇，已經構成了「反覆實施同一犯罪」，因此符合羈押資格。至於鄉親連署建請羈押對司法官有沒有約束力？翁偉倫表示，如果民眾願意作證，檢察官也可以依照事實聲請預防性羈押。

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