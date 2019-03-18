影／北京披薩名店用過期食材！　員工爆料：「剪掉期限」繼續料理

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大陸中心／綜合報導

北京知名餐飲品牌「站點披薩」近日被爆出醜聞，有記者暗訪店內發現餐廳大量使用過期食材且餐具不消毒，內場員工還說「經常這樣」。據悉，目前店面已經火速歇業，門口還貼上「設備維修、暫停營業」的告示。

▼站點比薩被爆出用過期食材做料理。（圖／翻攝自微博／Tubestation站點比薩，下同）

據《中國食品報》報導，他們安排記者應徵「站點披薩」亞運村店的內場職缺，在廚房工作期間發現店裡有大量的沙拉材料包、燒烤料、奶酪等食材過期；真空包裝的熟雞蛋和番茄等也都有此情況，卻仍被作成佳餚販售；內場員工不僅不以為意，甚至把生產日期剪掉，堅稱這些都還能使用並警告「少說話，多幹活」。

暗訪記者向《北京青年報》表示，站點披薩所用的番茄、奶酪包裝上的保存期限是7天，但10天之後還是繼續使用。站點披薩總部市場部負責人楊小姐說，公司已對該店整改，其他分店也進行了多次自查，同時將涉事門店餐廳經理降級降薪。

目前「站點披薩」亞運村店已在門前貼出「設備維修、暫停營業」公告，店員指出，是做披薩的設備壞了，何時開業需要另等通知。網友看完表示，「應該直接吊銷執照好嗎？」、「降級處理而已？」、「無言耶」、「八成是心裡有鬼，還說什麼設備故障...」、「真是什麼都不敢吃了」、「食安問題好嚴重」。