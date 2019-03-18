大叔名叫「十斤半」　背後原因讓網友笑翻：他母親真辛苦...

▲「十斤半」出生時剛好「十斤半」，父母乾脆以此命名。（圖／翻攝自梨視頻）



大陸中心／綜合報導

大陸甘肅蘭州一名司機在公車上撿到乘客掉落的錢包，沒想到打開一看，這位失主名竟叫「十斤半」，事後才知道這個名字的由來，是因為他出生時剛好「十斤半」（約5.25公斤），才會因此命名，讓大家紛紛不可置信，竟然會有人拿「體重」來取名字。

據《梨視頻》報導，張姓司機15日在公車上撿到了一個藍色錢包，裡面除了有3枚印章、幾張發票以外，另外還有一張名為「十斤半」的身分證，卻沒有任何連絡方式，張姓司機只好從印章上的公司單位名稱，循線找到一位名為楊先生的失主。

楊先生接獲通知後，表示自己是來辦事的時候，不小心把錢包掉在公車上的，非常感謝張姓司機替他找回，他也說，其實這名「十斤半」並不是他本人，而是他村子裡的鄰居，「十斤半」是因為出生的時候剛好「十斤半」（約5.25公斤），所以他的父母才會乾脆以此命名。

許多網友得知後，紛紛留言，「十斤半？他母親要多辛苦才能把他生下來…」、「原諒我笑了出來」、「居然有人姓十！」、「我有個同學名叫六斤…」。但也有不少網友懷疑，這名楊先生為什麼會拿著鄰居的身分證，猜測這名「十斤半」應該就是楊先生本人，只是不敢承認而已！