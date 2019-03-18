亡魂喊冤！他騎單車被撞爆頭慘死　擋泥板「碎片拼圖」揪兇手

▲台17線口湖段16日凌晨發生一起單車騎士被撞爆頭送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

台17線雲林口湖段16日凌晨3時發生1起轎車撞腳踏車的死亡車禍！64歲的李姓男子騎腳踏車遭轎車追撞，肇事車輛逃逸，男子送醫後不治，警方經比對車禍現場遺留一塊汽車擋泥板編號，17日下午在斗六逮到肇逃的24歲廖男，全案依過失致死罪及公共危險罪移送。

斗六警方指出，16日03時許李姓男子騎腳踏車沿台17線公路，由南向北直行，在102公里600公尺處，遭24歲廖男駕駛車輛追撞，因撞擊力道大，騎腳踏車的李男倒臥在地，頭部的傷勢嚴重，當場昏迷，送醫急救不治，而白色轎車肇事逃逸，該路段雖然沒有監視器，但現場留下白色轎車的前保險桿擋泥板碎片，警方成立專案小組擴大調閱監視畫面，以車追人，順利在斗六市逮到肇事者。

▲台17線口湖段16日凌晨發生一起單車騎士被撞頭破送醫不治，警方依肇事車輛白色轎車的前保險桿追緝肇逃者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，白色轎車車主姓巫，設籍在彰化，16日下午警方在斗六市找到巫男協助調查，他指稱轎車由廖男借名登記，平時是廖男使用，15日廖男駕車載著巫及另2名友人到嘉義縣釣魚，發生這起車禍事故當時他也在車內，廖男在斗六市丟下他們後即逃逸無蹤。北港警方在斗六市找到車輛，經比對撞擊所留下右前輪擋泥板吻合，並於17日逮到廖男，全案宣告偵破。

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