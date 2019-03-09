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2019六堆巡鄉遊學之旅　參與學童：六堆原來是客家人團結象徵

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▲▼六堆巡鄉遊學之旅。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019六堆巡鄉遊學之旅9日在高雄美濃區客家傳統建築東門樓下集合出發。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為期兩天的「2019六堆巡鄉遊學之旅」，3月9日由地方文史專家帶領高屏地區十所中小學師生超過150人，騎著單車深度走讀各堆文史、經濟、文化建築和地方景觀，感受先烈忠義精神兼傳承客家文化，3月10日在左堆蕭家古厝完成整個巡禮。

▲▼六堆巡鄉遊學之旅。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼2019六堆巡鄉遊學之旅啟程。

▲▼六堆巡鄉遊學之旅。（圖／記者陳崑福翻攝）

「東門樓是清代瀰濃莊的東門，因防衛需要在東柵門加建門樓，是莊內四個柵門中唯一的城門樓。」9日客委會主委李永在高雄美濃區客家傳統建築東門樓下，主持啟航授旗儀式並祭拜伯公為此行祈福。

承辦活動的台灣單車休閒產業發展協會理事長林悉弘說，兩天一夜遊學活動全程約120公里，由北而南騎行，沿途經前堆火燒庄戰役紀念碑、小份敬字亭；中堆文筆亭、張家宗祠；右堆鍾理和故居、東門樓和石師公；左堆蕭家古厝、建功庄東柵門；先鋒堆五溝水；後堆天后宮、昌黎祠等代表六堆客庄各堆重要的文史地景。

過程還安排地方文史專家一路陪同，指導各堆代表學校推派學童擔任導覽員，向其它堆的師生介紹自己的故鄉之美，各堆孩子透過交流，疑聚向心力並認同客家文化。

參與活動的高雄市龍肚國小校長張二文認為，活動透過身歷其境的導覽解說讓小朋友將「六堆」一詞與客家聚落血脈連結，配合單車慢遊浸濡在客家文化，加深孩子對鄉土的情感厚度。

美濃國小校長楊瑞霞說，該活動可以磨練孩子的耐力和毅力，以及團隊合作的精神，充分展現客家人刻苦耐勞的特色。

佳冬國小學生林瑤恩說，過去六堆對自己只是個名詞，現在才明白六堆是南部客家人的團結象徵，經由解說，才知道大路關的石獅公是用來保護鄉里。美濃國小五年級林宸妍表示，以前沒有走遍六堆，經由這次活動更了解六堆的歷史，也才知道美濃和屏東許多客家鄉鎮存在著文化和聯繫。

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關鍵字：2019,六堆巡鄉遊學,單車,蕭家古厝

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