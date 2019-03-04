「小孩怎麼跌成這樣？」　超假掰夫妻撞傷女童裝沒事走人

▲桃園檢方再依肇事逃逸、幫助肇事逃逸等罪嫌，起訴鍾姓夫妻。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市鍾姓夫妻在2014年駕車不慎撞傷當時只有2歲的鄧姓女童，竟向家屬稱「小孩怎麼跌成這樣？」鄧童送醫還一度被懷疑遭家暴，但經警方調閱監視器揪出鍾姓夫妻犯行，除依過失傷害罪判3月徒刑外，但對鍾姓夫妻肇逃責任部分，檢方4日再依肇事逃逸及幫助肇事逃逸罪嫌予以起訴。

檢方調查，鍾姓夫妻當時駕車行經楊梅區高榮路段時，疑因轉彎時輾壓鄧童，鍾妻下車抱起鄧童查看傷勢，正巧碰見女童祖父，並稱「小孩子怎麼跌成這樣」後，隨後2人便離去。家屬發現她身上多處挫傷，並非單純跌倒的傷勢，醫院質疑是家暴，後來發現女童衣服有輪胎痕，遂向警方要求調閱監視器畫面，才查出是鍾姓夫妻開車撞傷。

鍾姓夫妻到案說明，鍾男坦承不慎開車輾壓鄧童成傷，但否認肇逃，辯稱當時有向鄧童祖父表明是他開車撞倒，桃園地檢署依過失傷害罪嫌起訴，桃園地院並在2015年底判刑3月，可易科罰金。但家屬對鍾姓夫妻的肇逃行為，向高檢署提出再議後發回桃園地檢署繼續偵查，由於全案為家屬主動要求調閱監視器畫面，才得知是鍾男開車撞傷鄧童，桃園地檢署審理後再依肇事逃逸、幫助肇事逃逸等罪嫌，起訴鍾姓夫妻。