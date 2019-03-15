雲林男負氣「離家打拚13年」！　來不及見母親最後一面痛哭：我不孝

地方中心／台中報導

雲林一名張姓男子為了讓父母過更好的生活，因此前去台中打拚，並與母親約定「不光榮成功，便不回家」，這一走音訊全無13年；家屬直到老母親於年初過世，透過警方協尋才找到張男。當張男得知沒有送到母親最後一程，在警局不斷拭淚，哽咽痛哭。

▲張男不停拭淚。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



▲與家人聯繫中。



台中第五分局交通分隊分隊長李建興、警員丁維駿12日晚上執行巡邏勤務，盤查一名騎乘機車的男子，意外發現他就是被通報離家10多年的失蹤協尋人口張姓男子（44歲）。在員警詢問之下，張男才道出13年的奮鬥歷史與家愁，最後經由四平所警員賴建諭完成尋獲通報的程序、協助與家人通話。

張男表示，目前雖然生活無虞，但為了想要更成功、完成與母親的誓言，才會13年都沒回家繼續努力。當員警告知，家鄉高齡70多歲的母親於2019年1月往生，張男哭著說，「我太不孝了，感謝員警告知我家鄉的訊息，更鼓勵我要有回家的勇氣，家是親人相聚的根，父母是自己的本，盡孝道要趁早。」

▲張男非常感謝警方的幫忙，眾人最後一起合照。



張男最後向員警承諾，雖然很難過沒有送到母親最後一程，但是年邁的父親還健在，會趕快將台中的事情處理好，回到家鄉，好好陪伴父親，不要再有遺憾。

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