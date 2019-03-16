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「沒想到他們真的來了！」　獨居嬤房燒毀70義工團幫打造新屋

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▲▼雲林縣斗六市一名王姓阿嬤2018年家被大火燒毀。（圖／雲林現斗六市公所提供）

▲雲林縣斗六市一名獨居阿嬤王瓏瓏2018年因大火房子燒毀，台灣寶島行善義工團16日70名義工前來為阿嬤重建家園。（圖／雲林縣斗六市公所提供，下同）

地方中心／雲林報導

雲林縣斗六市一名獨居阿嬤王瓏瓏2018年因大火房子燒毀，只能暫時借住鄰長家，台灣寶島行善義工團16日為阿嬤重建家園，70位義工幫忙搬運建材、興建房子，阿嬤感動不已說：「沒想到他真的來了！」

72歲的王阿嬤10年前丈夫過世一人獨居至今，2018年因一場大火把她的家燒光，連衣物都被燒毀，所幸好心的鄰長伸出援手，讓阿嬤暫住他家；鄰居紛紛送阿嬤衣物，還幫她向台灣寶島行善義工團求助。2019年農曆春節期間，阿嬤接到義工團電話，有人要幫她重建新家，沒想到16日清晨就來了70位義工，阿嬤感動說「沒想到他真的來了」。

▲▼雲林縣斗六市一名王姓阿嬤2018年家被大火燒毀。（圖／雲林現斗六市公所提供）

台灣寶島行善70位義工16日搬來房屋建材，幫助阿嬤重組新家。台灣寶島行善義工團表示，王阿嬤是低收入戶，義工團將為她打造一房一廳一衛一廚房的家，房子坪數雖不大，但對阿嬤來說已相當夠用；義工團理事長黃國峯則說，這次工程約2個星期的周末假日可以完工，盼能趕在下周日讓阿嬤住進新家。

▲▼雲林縣斗六市一名王姓阿嬤2018年家被大火燒毀。（圖／雲林現斗六市公所提供）

▲▼雲林縣斗六市一名王姓阿嬤2018年家被大火燒毀。（圖／雲林現斗六市公所提供）

▲雲林縣斗六市獨居阿嬤王瓏瓏（中）2018年因大火房子燒毀。（圖／雲林現斗六市公所提供）

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