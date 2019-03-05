夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

▲桃園地檢署。（圖／ET資料照）

社會中心／綜合報導

桃園一對鍾姓夫婦2014年6月開車外出，結果途中不慎輾到在外玩耍的2歲女童，竟向家屬謊稱「小孩怎麼跌成這樣？」隨後離去。事後，家屬發現女童傷勢嚴重，起初送醫還被懷疑是家暴，直到女童母親調閱監視器發現真相，才氣得提告。案經纏訟，檢方續行偵辦後本月4日依肇事逃逸、幫助肇事逃逸罪嫌起訴2人。

根據檢方調查，當時63歲鍾男開車載妻子行經楊梅區高榮路段，結果轉彎時驚覺輾到異物，立刻下車察看，不料卻赫見鄧姓女童倒在車門邊。當時鍾妻抱著女童查看傷勢，見女童阿公迎面走來，竟馬上將女童抱還給對方，並問「小孩子怎麼跌成這樣？」

鄧姓老翁以為真的是孫女跌倒，所以未多加追問就目送2人離去。但女童返家後不停哭鬧喊痛，直到送醫才發現有骨折及多處挫傷，還一度被院方懷疑是家暴。當時家屬覺得莫名其妙，後來發現女童衣服上殘留輪胎痕，又向警方要求調閱監視器，才赫見是鍾姓夫婦誤傷所致。

警方通知鍾姓夫婦到案後，鍾男坦承輾傷女童，但強調當時有跟祖父解釋是他開車撞倒，並非肇逃。不過，家屬無法接受這番說法，氣得提告肇逃及過失傷害。桃園地院審理後，2015年依過失傷害判處鍾男3個月徒刑，可易科罰金9萬元。

鄧童家屬不服判決結果，日前向高檢署提出再議，案件發回桃園地檢署續行偵查。鍾姓夫婦為此大聲喊冤，強調有在現場表明女童是被車撞到，但女童阿公堅持沒聽到這些話。

檢方調查後認為，全案是家屬主動調閱監視器才揭發這起車禍誤傷，反觀鍾男刻意隱瞞，使肇事責任難以釐清，延誤就醫時間，鍾妻則刻意誤導女童受傷原因，藉此掩護先生，因此本月4日依肇事逃逸、幫助肇事逃逸等罪嫌將2人起訴。