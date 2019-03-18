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韓國瑜、郭台銘開心合體！誓祭「全台最好」薪水曝光　5萬起跳搶3000人

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▲郭台銘、韓國瑜合體。（圖／翻攝自直播）

▲郭台銘、韓國瑜合體，誓言打造AI高雄。（圖／翻攝自直播）

政治中心／綜合報導

鴻海科技集團總裁郭台銘17日與高雄市長韓國瑜同台簽署合作備忘錄，並共同宣布將攜手打造「AI高雄，智慧工農」計劃。郭台銘在會上表示，高雄人才穩定性高，未來希望能有更多的工程師呼朋引伴前來；他也透露，鴻海祭出學士起薪5萬元、博士8萬元的薪水，希望吸引人才回流，進一步「拋玉引鑽石」，建立全球最大人工智能研發中心。

▲▼韓國瑜、郭台銘。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭韓2人相談甚歡。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘與韓國瑜17日同台簽署合作備忘錄，宣布要深耕高雄投資。韓國瑜在會上先是向郭台銘致謝，接著表示，「高雄是沉睡了2、30年的經濟巨人，現在『wake up』了，還請郭董繼續加大力度，共同建構更美好、更富強的高雄。

韓國瑜表示，市政府的角色很簡單，這段期間保證要做企業界最好的朋友，「我們不可能幫企業界去搶訂單，也不可能幫你們產業升級，也沒有辦法幫你降低成本」。

▲▼郭台銘、韓國瑜啃玉米。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘與韓國瑜簽合作備忘錄。（圖／記者賴君欣攝，下同）

韓國瑜疾呼，高雄市政府的能力就是把水、電、還有馬路弄順，此外也要簡化升級程序，讓企業家覺得政府是跟他站在一起的，而不是處處卡住它。他也表示，高雄市這邊，未來對鴻海集團及將來所有來高雄的公司行號，都是抱持著同樣的心態，就是「我們是大家的好朋友」，幫大家掃除所有可能發生的障礙，所有企業界就會自己去飛翔。

郭台銘在「AI高雄，智慧工農」投資計劃記者會上表示，高雄人才穩定性高，目前鴻海大數據中心雖只有300多位員工，但重質不重量，未來希望能有更多的工程師呼朋引伴前來，2年內人才招募有望達3000人。

郭台銘更透露，鴻海內部已簽署了一份薪資相關文件，除薪資外還有AI津貼，以學士來說，起薪45000元、津貼為5000元，碩士起薪52000、津貼8000，至於博士則為起薪60000、津貼20000。郭台銘強調，投資高雄的目的在於吸引人才回流，「我們一定是全台灣最好（的薪水）」，進一步藉「拋玉引鑽石」，建立全球最大人工智能研發中心。

▲▼韓國瑜、郭台銘。（圖／記者賴君欣攝）

在農產品採購方面，郭台銘表示，「台商鴻海集團員工及眷屬等等超過2百萬人，希望透過高雄產地直銷，發貨至深圳，廣州，珠海，上海，昆山，南京廠區，作為第一期的銷售基地，配送到工後廠，直接送到員工家中。」

至於1000萬公斤的台灣蔬果、農漁牧加工產品該如何配送，郭台銘說，初期會以高雄為主，之後透過鴻海自身的冷鏈物流，讓產品直接運到大陸，讓在大陸的鴻海員工及眷屬也能享受到無毒安全的台灣農產品。

▲▼ 郭台銘韓國瑜吃燒肉 。（圖／記者賴君欣攝）

▲記者會後，韓國瑜（右）帶郭台銘（左）到高雄知名燒烤店用餐。（圖／記者賴君欣攝）

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