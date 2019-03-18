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紐西蘭恐攻影片網全下架　土耳其總統竟還在選舉活動狂播

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▲ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在造勢活動上使用了應該遭到下架的「紐西蘭恐攻影片」。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭清真寺遭發生恐攻事件後，臉書、YouTube、推特等社群媒體公司隨即讓員工連夜加班，將相關影片下架，不過這些影片馬上卻又重新在好幾個地方流傳，甚至成為土耳其總統（Recep Tayyip Erdogan）拿來競選的工具。

根據《紐約時報》報導，僅管臉書表示已經將全球發布的150萬部攻擊影片全數移除，不過仍有些片段出現在了艾爾段的造勢活動上。他為了在31日的地方選舉之前，拿下伊斯蘭保守派的支持票，並反映出土耳其反對黨的懦弱表現，竟然在17日於伊斯坦堡、土耳其西部城市泰基爾達（Tekirdağ）及南部城市安塔利亞（Antalya）等地的電視轉播造勢活動上，公開播放了穆斯林在清真寺祭禱時遭到屠殺的剪輯影片，並將攻擊的畫面做模糊處理。

為了激起了民眾們的情緒，艾爾段還在加吉安特市（Gaziantep）的一場造勢活動中喊話，「所有的穆斯林、我們的國家和我自己本身，都被當成了目標。看看槍手的自白中說了什麼？我們不應該到伊斯坦堡海峽以西的地方，也就是歐洲；否則他會來到伊斯坦堡，把我們所有人都殺光、把我們從我們的土地上趕走。」

此外，艾爾段更將土耳其反對黨領袖的聲明與立場極右的澳洲參議員安寧 （Fraser Anning）相比較，他進一步提到，「大家都知道，我們的穆斯林移民在紐西蘭最近遭遇了一些事情，那麼立場極右的澳洲參議員安寧（Fraser Anning）說了什麼？他竟然把濫射事件怪罪到穆斯林移民身上！」

據了解，土耳其31日即將舉行地方選舉，選出全國各省省長、市長、省市議員等席位，以此檢視艾爾段的執政成果。僅管艾爾段仍然受到民眾歡迎，但由於去年里拉幣值的下跌，導致土耳其經濟面臨技術性衰退，也令他感受到龐大壓力。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭基督城槍擊案相關影片已經被社群網站全數撤除。（圖／達志影像／美聯社）

28歲的澳洲白人男子塔朗特（Brenton Tarrant）15日在紐西蘭清真寺與其他幾名槍手一起開槍掃射穆斯林。在攻擊之前，他曾經貼出一篇長篇自白書，內容提到，穆斯林應該從伊斯坦堡海峽以西的土耳其地區被驅逐，隨後他便在臉書直播射殺穆斯林的畫面。消息指出，塔朗特曾在過去7年間，幾次入境土耳其，一共待了43天。

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關鍵字：艾爾段,Recep Tayyip Erdogan,穆斯林,清真寺,屠殺,土耳其,Fraser Anning,紐澳要聞

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