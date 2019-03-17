超暖！紐國機車黨揪團跳「哈卡舞」　向罹難者致意

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紐西蘭基督城清真寺在15日發生歹徒闖入並拿槍肆意掃射，造成50人死亡憾事。對此，紐西蘭機車黨「Mangu Kaha Aotearoa」特地前往案發現場，向往生者跳「哈卡舞（Haka）」致意；另外，還有另一名夜守清真寺的男子，也獻上「卡瑪特（Ka Mate）」的Solo獨唱版哀到死者。



機車黨的哈卡舞影片曝光後，也吸引澳大利亞黃金海岸清真寺的紐西蘭人，招集民眾一同跳哈卡舞，為受害者祈禱。

Kiwis perform the Haka today at Arundel Mosque as a sign of support for Muslim’s. Hundreds of NZ people joined the Muslims during prayer time. @9NewsGoldCoast @9NewsQueensland pic.twitter.com/PZajw5glUo — Mark Hanrahan (@MarkHanrahan9) 2019年3月16日

紐西蘭的「哈卡舞」，源自毛利人的傳統舞蹈形式，於各太平洋地區如東加、大溪地島、薩摩亞等地都有類似活動，以浮誇動作、拍打配叫聲、哼聲的團體舞蹈，適用於特殊場合熱情歡迎來賓、消遣、慶祝、致意、宣戰等，後來延伸成為紐西蘭的習俗或是部落之間相聚的儀式。

這次機車黨「Mangu Kaha Aotearoa」在清真寺跳起哈卡舞前，也不忘向辛苦的執法人員及警方致謝，感謝他們自15日以來不眠不休的辛勞。

今夜紐西蘭威靈頓盆地保護區（Basin Reserve）將舉行夜守活動，超過1,2000人來參加。

▼紐西蘭清真寺發生槍殺案後，機車黨前往當地為受害者跳哈卡舞哀悼。（圖／達志影像）



