超暖！紐國機車黨揪團跳「哈卡舞」　向罹難者致意

國際中心/綜合報導

紐西蘭基督城清真寺在15日發生歹徒闖入並拿槍肆意掃射,造成50人死亡憾事。對此,紐西蘭機車黨「Mangu Kaha Aotearoa」特地前往案發現場,向往生者跳「哈卡舞(Haka)」致意;另外,還有另一名夜守清真寺的男子,也獻上「卡瑪特(Ka Mate)」的Solo獨唱版哀到死者。



機車黨的哈卡舞影片曝光後,也吸引澳大利亞黃金海岸清真寺的紐西蘭人,招集民眾一同跳哈卡舞,為受害者祈禱。

Kiwis perform the Haka today at Arundel Mosque as a sign of support for Muslim’s. Hundreds of NZ people joined the Muslims during prayer time. @9NewsGoldCoast @9NewsQueensland pic.twitter.com/PZajw5glUo