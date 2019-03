75歲牧師攝男童裸照「連拍6年」　遭逮詭辯：這是藝術

▲法官表示,男童至今仍「承受著深深的羞恥感」。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



國際中心/綜合報導

澳洲布里斯本一名75歲的天主教牧師恩迪科特(Michael Ambrose Endicott)6年來連續拍攝一名男童的裸照,如今被法院判處猥褻罪成立,監禁18個月。男童分別在9歲和12歲時被侵犯,幾年後,男童成為青少年,牧師再度強迫他拍裸照。恩迪科特的律師說,這些照片是藝術,而不是性,然而法官否定了這個說法。



據澳洲ABC報導,恩迪科特於1975年至1981年間在布里斯本擔任老師和牧師時犯案。受害人指出,自己當年9歲,在一次校外教學中,被恩迪科特帶去隱密的草叢、拍了裸照,恩迪科特事後還說「別擔心,沒事的,你做得很棒。」1979年、12歲時,男童在學校的一處塔樓裡被性侵、強拍裸照;1981年則是在女生更衣間中遭到侵犯。

