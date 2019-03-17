基督城罹難者增至50人「清真寺內又發現1死者」　警：應為孤狼攻擊

▲ 警方又找到一名死者屍體，讓罹難人數增至50人。（圖／達志影像／美聯社）



記者林書荷／綜合外電報導

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生恐攻槍擊，警方16日晚間在努爾清真寺（Al Noor Mosque）內部又找到一名死者屍體，讓罹難人數增至50人。警方表示，此次槍擊案應該為28歲澳洲籍男子塔朗特（Brenton Tarrant）孤狼式攻擊，而先前遭到逮捕的3男1女已被證實沒有涉案。

據CNN報導，新增的一名死者身份尚未公布，紐西蘭警察署長布許（Mike Bush）表示，警方16日晚間終於將所有罹難者都移出槍擊地點。此外，受傷人數也增至50人，其中36人仍留院治療，2人傷勢嚴重。

布許指出，雖然可能是孤狼行動，但警方仍不排除有其他嫌疑人的可能性，「在我們絕對確定有多少人參與之前，我不會說出任何結論，但我們希望能在接下來的幾天內給出說法。」

▼ 塔朗特很有可能是孤狼犯案，他16日出庭時比出「白人至上」的手勢。（圖／路透社）



▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日與穆斯林群體會面。（圖／達志影像／美聯社）



《紐西蘭晨鋒報》指出，塔蘭特犯案前10分鐘將自白書寄給紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等70多人，除了政府官員，大部分的收件者是國內和國外的媒體。紐西蘭政府發言人表示，該封信是寄到一個職員負責維護的「通用」帳號，總理本人並沒有看過，「電郵中寫的是犯案的原因。他並沒有表示真的要這麼做，相關單位沒有機會阻止。」

此次恐攻震驚全球，阿爾登形容，這是紐西蘭史上最黑暗的一天。塔朗特犯案時，打開臉書直播，讓掃射的血腥畫面在全球流傳，16日出庭時更比出「白人至上」的手勢，毫無悔意。塔朗特在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，曾是名健身房教練，犯下血案後被發現合法擁有5支槍枝與擁槍執照，而阿爾登因此誓言改變國家的槍枝法。

▲▼ 紐西蘭經歷史上最慘的屠殺事件。（圖／達志影像／美聯社）

