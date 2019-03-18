男童以為是電玩直奔向槍手　紐國槍擊最小罹難者僅3歲　

實習記者陳妙津／綜合報導

紐西蘭基督城清真寺上周五（3/15）的槍擊案造成50人死亡，而其中年紀最小的罹難男童亞伯拉罕年僅3歲，當天隨父兄一同去清真寺祈禱，不料遭遇槍擊，但亞伯拉罕卻誤認是哥哥常玩的電玩，直朝兇手奔去，因此不幸中彈身亡 。

▲紐西蘭槍擊案最小罹難者是3歲的亞伯拉罕。（圖／達志影像／美聯社）

亞伯拉罕（Mucad Ibrahim）的父母來自衣索比亞，20多年前為了躲避內戰而遠赴紐西蘭。亞伯拉罕的父親15日時一如往常地帶著他和哥哥到清真寺祈禱，沒想到剛過10分鐘左右，便遇上28歲槍手塔朗特不分青紅皂白地衝進寺內掃射，當下哥哥和爸爸在一片混亂中朝不同分向逃跑，沒注意到小亞伯拉罕以為槍擊是哥哥常玩的電玩，竟直直跑向兇嫌。

▲ 紐西蘭基督城15日爆發槍案，圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

大屠殺結束後，有人發現亞伯拉罕中彈倒地幫忙送醫，但最終仍來不及。熟識亞伯拉罕一家的友人哈珊悲痛表示，「他本來可以平安長大，成為一個優秀的醫生或總理，到底為什麼會發生這種事？」

據伊斯蘭教義，穆斯林死者必須盡快下葬。亞伯拉罕的父親在醫院等候，希望能在周一安葬小兒子以求「回歸真主」，而哥哥則在臉書上發文哀悼，表示會永遠記得愛校愛玩的亞伯拉罕。

紐西蘭總理阿爾登表示，預計將於17日開放認領屍體，但認領前警方必須「完全確認死因與身分」。由於死者眾多，紐西蘭警方表示會加快解剖速度，盡快爭取將遺體還給家屬們。

▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）