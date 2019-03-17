紐西蘭50死是「狂熱穆斯林」害的　澳洲參議員遭雞蛋洗頭復仇

▲安寧話講到一半就被丟雞蛋。（圖／翻攝自推特）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城的兩座清真寺15日發生恐攻槍擊，死亡人數目前增加到50人。就在家屬感到極度傷痛之際，澳洲昆士蘭州69歲參議員安寧（Fraser Anning）卻說憾事起因是紐西蘭允許「穆斯林的狂熱份子」入境，把錯誤歸咎到穆斯林身上，他日前則遭到一名17歲的少年砸蛋在頭上，兩人立刻爆發肢體衝突。

安寧本來在墨爾本東南郊區跟記者說話，後方17歲的少年則趁機靠近並用蛋砸他，他馬上回頭怒瞪，還直接用拳頭揍少年的臉2次，兩人接著陷入衝突，旁人也介入勸架，隨後警察趕到現場。

少年當時被警方逮捕，後來被釋放並等待進一步調查。網友們則發起募款，希望能幫忙支付少年的訴訟費用，還期盼他可以買更多雞蛋。此外，也有民眾發起將安寧趕出國會的聯署，已有近25萬人簽名。

Cameras catch 17-year-old boy breaking raw egg on Australian senator's head Cameras caught a 17-year-old boy breaking a raw egg on Australian Sen. Fraser Anning's head after the senator sparked outrage by blaming Muslim immigration for the New Zealand mosque shootings. https://nbcnews.to/2HyKyrY 由 NBC News 發佈於 2019年3月16日 星期六

安寧早前透過推特指出，紐西蘭發生流血屠殺的真正原因是「移民計畫」，這允許穆斯林的狂熱份子移民到紐西蘭。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）抨擊安寧的言論令人感到震驚，「它們很醜陋，在澳洲不能被容忍。」

2017年當選參議員的安寧主張反移民，他經常發表煽動性言論，去年夏天曾呼籲不要讓穆斯林進入澳洲，甚至援引納粹種族清洗的說法。

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