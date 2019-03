飛撲反抗的是他！突襲槍手遭射多彈身亡　兒子也屠殺中喪生

▲當時他在清真寺內勇敢面對槍手,網友們對他的死亡感到非常難過。(圖/翻攝自臉書;達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

紐西蘭基督城15日發生槍擊,槍手進入兩座清真寺內大屠殺,造成至少49人死亡震撼全球,當時一處遭槍手掃射的清真寺內,有2名男子不顧自身安危與槍手對抗,可惜其中一人失手中槍倒地,送醫急救後仍宣告傷重不治,而他的兒子也被證實在屠殺中身亡。

綜合媒體報導,來自巴基斯坦的拉希德(Naeem Rashid)在基督城任職教師,當天他帶21歲兒子塔爾哈(Talha)一起去努爾清真寺祈禱,結果卻碰上了血腥的掃射大屠殺,當時他看著兒子在眼前中槍倒地,他就趁隙從旁邊突襲想搶下武器,但不幸被搶手發現避開,他立刻被反擊射了好幾槍。

▲拉希德趁隙從旁邊突襲槍手,但最後仍被槍手擊中多彈不幸身亡。(圖/翻攝自臉書)

拉希德後來被緊急送醫,但最後仍宣告傷重不治,他的兒子塔爾哈也不幸身亡。拉希德的妻子傷心說,「他們經常去努爾清真寺,我現在仍無法相信,為什麼會發生這種事,但我知道我的丈夫是英雄……」、「他總是在幫助別人,他連在生命的最後時刻,都做了可以幫助別人的事。」

▼推特上也有許多網友替拉希德祈禱,稱讚他在危難時刻還不忘幫助別人,並且為拉希德的死亡感到非常惋惜與悲傷。

If there was little gap given by the Terrorist #BrentonTarrant to the victims inside #Christchurch Mosque, #NaeemRashid could have gripped his neck the way he ambushed him. Alas! the breaveheart martyred along his son. #ChristchurchTERRORISTattack #NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/T9fUphAVwA