飛撲反抗的是他！突襲槍手遭射多彈身亡　兒子也屠殺中喪生

▲當時他在清真寺內勇敢面對槍手，網友們對他的死亡感到非常難過。（圖／翻攝自臉書；達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生槍擊，槍手進入兩座清真寺內大屠殺，造成至少49人死亡震撼全球，當時一處遭槍手掃射的清真寺內，有2名男子不顧自身安危與槍手對抗，可惜其中一人失手中槍倒地，送醫急救後仍宣告傷重不治，而他的兒子也被證實在屠殺中身亡。

綜合媒體報導，來自巴基斯坦的拉希德（Naeem Rashid）在基督城任職教師，當天他帶21歲兒子塔爾哈（Talha）一起去努爾清真寺祈禱，結果卻碰上了血腥的掃射大屠殺，當時他看著兒子在眼前中槍倒地，他就趁隙從旁邊突襲想搶下武器，但不幸被搶手發現避開，他立刻被反擊射了好幾槍。

▲拉希德趁隙從旁邊突襲槍手，但最後仍被槍手擊中多彈不幸身亡。（圖／翻攝自臉書）

拉希德後來被緊急送醫，但最後仍宣告傷重不治，他的兒子塔爾哈也不幸身亡。拉希德的妻子傷心說，「他們經常去努爾清真寺，我現在仍無法相信，為什麼會發生這種事，但我知道我的丈夫是英雄……」、「他總是在幫助別人，他連在生命的最後時刻，都做了可以幫助別人的事。」

▼推特上也有許多網友替拉希德祈禱，稱讚他在危難時刻還不忘幫助別人，並且為拉希德的死亡感到非常惋惜與悲傷。

If there was little gap given by the Terrorist #BrentonTarrant to the victims inside #Christchurch Mosque, #NaeemRashid could have gripped his neck the way he ambushed him. Alas! the breaveheart martyred along his son. #ChristchurchTERRORISTattack #NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/T9fUphAVwA — The Hawks (@TheHawksOps) 2019年3月16日

還有一名倖存者馬薩魯丁（Syed Mazharuddin）表示，當時他正在林伍德清真寺禱告，現場還有至少60至70人也在寺內，槍手先是對門口一名老人開火，接著進門開始瘋狂掃射人群，這時有一名正在打掃的青年勇敢上前奪槍，最後也成功把槍械奪走，槍手則是趁亂逃跑，青年雖然追了上去，但一群兇徒已開車逃逸。

紐西蘭基督城15日的槍擊慘案，造成至少49人身亡、48人受傷。倖存者馬薩魯丁說，槍手連老人都不放過，許多正在禱告的長者瞬間被擊斃。他也親眼看見自己的一位朋友頭部和胸部中彈身亡。目前當地警方已經逮捕3男1女，共4名嫌犯。

▲紐西蘭基督城15日的槍擊慘案，造成至少49人身亡、48人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

《紐西蘭晨鋒報》指出，各界目前一共為屠殺受害者募集超過250萬紐幣（約新台幣5290萬元）。紐西蘭受害者支助小組理事會在事件爆發11小時內，就成立了募款網頁，而穆斯林眾籌網站LaunchGood上，則募到了超過120萬紐幣（約新台幣2530萬元）。