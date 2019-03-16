　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

飛撲反抗的是他！突襲槍手遭射多彈身亡　兒子也屠殺中喪生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼他挺身對抗紐國恐攻槍手傷重不治 兒子也喪生。（圖／翻攝自臉書；達志影像／美聯社）

▲當時他在清真寺內勇敢面對槍手，網友們對他的死亡感到非常難過。（圖／翻攝自臉書；達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生槍擊，槍手進入兩座清真寺內大屠殺，造成至少49人死亡震撼全球，當時一處遭槍手掃射的清真寺內，有2名男子不顧自身安危與槍手對抗，可惜其中一人失手中槍倒地，送醫急救後仍宣告傷重不治，而他的兒子也被證實在屠殺中身亡。

綜合媒體報導，來自巴基斯坦的拉希德（Naeem Rashid）在基督城任職教師，當天他帶21歲兒子塔爾哈（Talha）一起去努爾清真寺祈禱，結果卻碰上了血腥的掃射大屠殺，當時他看著兒子在眼前中槍倒地，他就趁隙從旁邊突襲想搶下武器，但不幸被搶手發現避開，他立刻被反擊射了好幾槍。

▲▼他挺身對抗紐國恐攻槍手傷重不治 兒子也喪生。（圖／翻攝自臉書）

▲拉希德趁隙從旁邊突襲槍手，但最後仍被槍手擊中多彈不幸身亡。（圖／翻攝自臉書）

拉希德後來被緊急送醫，但最後仍宣告傷重不治，他的兒子塔爾哈也不幸身亡。拉希德的妻子傷心說，「他們經常去努爾清真寺，我現在仍無法相信，為什麼會發生這種事，但我知道我的丈夫是英雄……」、「他總是在幫助別人，他連在生命的最後時刻，都做了可以幫助別人的事。」

▼推特上也有許多網友替拉希德祈禱，稱讚他在危難時刻還不忘幫助別人，並且為拉希德的死亡感到非常惋惜與悲傷。

還有一名倖存者馬薩魯丁（Syed Mazharuddin）表示，當時他正在林伍德清真寺禱告，現場還有至少60至70人也在寺內，槍手先是對門口一名老人開火，接著進門開始瘋狂掃射人群，這時有一名正在打掃的青年勇敢上前奪槍，最後也成功把槍械奪走，槍手則是趁亂逃跑，青年雖然追了上去，但一群兇徒已開車逃逸。

紐西蘭基督城15日的槍擊慘案，造成至少49人身亡、48人受傷。倖存者馬薩魯丁說，槍手連老人都不放過，許多正在禱告的長者瞬間被擊斃。他也親眼看見自己的一位朋友頭部和胸部中彈身亡。目前當地警方已經逮捕3男1女，共4名嫌犯。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭基督城15日的槍擊慘案，造成至少49人身亡、48人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

《紐西蘭晨鋒報》指出，各界目前一共為屠殺受害者募集超過250萬紐幣（約新台幣5290萬元）。紐西蘭受害者支助小組理事會在事件爆發11小時內，就成立了募款網頁，而穆斯林眾籌網站LaunchGood上，則募到了超過120萬紐幣（約新台幣2530萬元）。

ET快訊
獨／鄭人碩證實和小薰交往中　見習婚禮..親密舉動外洩
勝利「試圖脫罪」對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

關鍵字：基督城,槍擊,清真寺,紐西蘭,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛撲反抗的是他！突襲槍手遭射多彈身亡　兒子也屠殺中喪生

慧眼看天下／委內瑞拉大停電　末日般悲慘世界　

慧眼看天下／委內瑞拉動盪　亂源直指馬杜洛

10歲男孩想成立航空公司　澳航CEO暖回信：來場執行長的交流！

日本明仁天皇「唯一金孫」小學畢業　直升御茶水女大附中

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

毒蟲拒檢闖紅燈逆向狂飆 勇警穿梭車陣「賣命追捕」

謝盈萱秒「切換人格」哭到累癱　觀眾看傻：這演技太扯了！

飛撲反抗的是他！突襲槍手遭射多彈身亡　兒子也屠殺中喪生

慧眼看天下／委內瑞拉大停電　末日般悲慘世界　

慧眼看天下／委內瑞拉動盪　亂源直指馬杜洛

10歲男孩想成立航空公司　澳航CEO暖回信：來場執行長的交流！

日本明仁天皇「唯一金孫」小學畢業　直升御茶水女大附中

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

《延禧攻略》姊妹劇改名！　截圖搶先曝光…一句話點破「故事演什麼」

殲-20殺手鐧霹靂-15導彈　疑似已出口巴基斯坦配置梟龍

《想你的夜》原唱台北開唱！李佳薇相挺送書..打開竟是這個

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

《驚奇隊長》布麗拉森超狂魔鬼身材！10大秘密「不碰澱粉、腹肌必備舉重」

鄭人碩離婚半年認愛小薰！網傻眼揪「關鍵時間點」：該被寒單炸一下

暗黑天堂崩塌！Tumblr「禁色後座力」開炸　2個月流量狂跌1.5億人次

HBL／史上第一次　南山男女籃同進決賽

全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

評／民進黨打2張牌遏阻「韓流」　沒贏只是僥存最後一口氣

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

國際熱門新聞

他飛撲屠殺槍手　遭射多彈不幸亡

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

女走路返家...慘遭10狗恐怖..

更／基督城槍手掃射清真寺49死..

紐槍手動機曝光　直播笑：沒空瞄..

紐國槍手掃射畫面曝光　掃射倒地..

熱褲正妹「娜美身材」做雞肉飯爆..

紐恐攻槍手起底　陽光教練變殺手

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下..

日本明仁天皇「唯一金孫」小學畢..

他算出月經花費　要女人停止抱怨

男中85億樂透　前妻不屑：不復..

粉絲手工打造65吋「Switc..

更多熱門

相關新聞

澳洲最危險IS　聲稱被迫拍片煽動教徒

澳洲籍伊斯蘭國（IS）民兵普拉卡什15日被土耳其法庭判刑7年6個月，他曾拍攝影片，在澳洲維多利亞省煽動伊斯蘭教徒進行恐怖行動，更與當地多起陰謀有關，也曾呼籲採取孤狼式攻擊對抗美國。普拉卡什在2016年於敘利亞邊境企圖以假證件入境土耳其，被識破後遭到逮捕。

紐恐攻槍手起底　陽光教練變殺手

白人至上入侵　川普：只是小部分的人

76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

打掃青年「勇奪兇徒槍」獲封英雄！

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

勝利惡劣對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

女生愛穿「5種內褲」＝慢性自殺！

他飛撲屠殺槍手　遭射多彈不幸亡

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面