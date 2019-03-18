香港茶水助理月領1.8萬港幣　學生嘆：為何辛苦讀大學？

▲代為招聘的人力仲介公司PagePersonnel。（圖／翻攝自YouTube/CTgoodjobs）

大陸中心／綜合報導

「萬般皆下品，唯有讀書高」的價值觀深刻影響華人社會，但學歷與薪資真的成正比嗎？某跨國企業的香港據點近日以月薪1.8萬港幣（約新台幣7萬元）聘請辦公室的茶水助理，招聘文宣出來後讓當地大學生嘆息，「為何要辛苦讀大學？」

聘請茶水助理的市一間總部位於法國，在全球多個地方都設有分布的全球性企業。招聘內容寫到，工作範圍包括收發文件、整理會議室、保持茶水間整潔、為客人與公司員工準備飲品等。

招聘條件提到，求職者要能以流利的廣東話與英語溝通，同時懂得書寫中英語，並能在高壓環境下獨立工作、注重細節與做事靈活等，每日上班時間是上午8點半到下午5點。

據了解，香港大學生畢業後從是人力資源與行政總務工作起薪約在1.2萬～1.3萬港幣，資訊科技與工程系的起薪約為1.5萬港幣。消息出來後，有大學生感嘆「做茶水間都有18K，為何還要辛苦讀大學？」

也有網友說明，雖然起薪相當不錯，但要一人肩挑「助理+茶水間清潔」兩份工作，給1.8萬不是很過分，也沒有升值機會與相關工作可以進行跳槽，「他們將茶水清潔阿姐與辦公室助理兩個職位合在一起」「茶水助理有沒有升遷機會？有沒有其他相關職缺可以去跳槽？」

▼月薪7萬茶水助理。（圖／香港Us professional firm）