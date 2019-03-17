「炒房殺手」空置稅登港！陸呼聲高但暫無跟進可能

▲據統計，香港一般家庭要不吃不喝20.9年才買得起房子。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港地少人多，連續9年成為樓價最難負擔的地方。對此，被譽為「炒房殺手」的空置稅草擬法案已大致完成，準備下月提交立法會討論。該政策的提出威懾作用明顯，截至去年12月，樓價已連續下跌5個月，累計跌幅超過9%。大陸對空置稅的呼聲也高，但由於標準難以界定，房地產稅正加快推進，所以暫無跟進可能。

直指「捂盤惜售」

據《香港經濟日報》報導，空置稅草擬法案已大致完成，準備下月提交立法會討論。香港特首林鄭月娥去年5月出席立法會時，就大批開發商「捂盤惜售」（編按：開發商為了實現短期內頻繁漲價的目的捂住樓盤不賣的行為）表示，「現在樓房單位極度短缺，所有房屋都要用來住，而不是囤積或用來炒賣。」

港版空置稅去年6月推出，對空置6個月以上、並未作居住或出租用途的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」，相當於該單位應課差餉租值的200%，即相當於兩年租金，且大約相等於房價的5%。

《每日經濟網》指出，香港當前的房屋空置率並不高，當地私人住宅的空置率已由2012年年底的4.3%下跌至2017年年底的3.7%；不過，這項空置稅只面向「一手樓」，針對的是開發商「捂盤惜售」，與其他地區「一二手房」都徵稅的情況還不太一樣。

報導稱，中國綜合開發研究院旅遊與地產研究中心主任宋丁認為，香港徵收空置稅還是有必要的，因為香港的土地供應不足，開發商為了保證房價上漲，「捂盤惜售」較多，加劇市場供不應求，導致香港房價一直居高不下；如今粵港澳大灣區啟動，香港若不在房地產行業進行主動監管，極高的房價很有可能會拖累香港發展。

資深地產研究人士李宇嘉認為，香港本身是自由港，航運和貿易金融等支柱產業稅收較輕，唯獨房地產稅收較重；若不對房地產徵收重稅，資產泡沫會加重；再者，香港不會增加太多土地供應，且香港開發商運營模式多是囤地，然後緩慢開發，這對供應是不利的，所以推出空置稅也是希望能將已有的土地盡快投放出來，增加樓市供應。

▼過高的房價讓不少老弱貧苦人不得不住在「籠房」裡。

空置稅的威懾

國際公共政策顧問機構（Demographia）近日發表2018年全球樓價負擔能力報告稱，香港樓價對家庭收入中位數比例進一步惡化，由2017年的19.4倍上升至20.9倍，意味著要不吃不喝不消費20.9年才能買樓，再次成為該調查歷來最高水平。

報導稱，空置稅的推出對市場「威懾作用非常明顯」。據香港差餉物業估價署公布的數據，自2018年7月香港房地產市場進入調整以來，截至12月香港樓價已連續下跌5個月，累計跌幅超過9%。其中，12月香港住宅銷售量僅有2060套，相較於6月份高峰期的6713套，下降了69.3%。

到了2019年香港樓市明顯企穩，今年前兩個月一手樓和二手樓成交漸趨活躍。根據美聯物業的數據，今年1月香港新盤銷售逾1900套，2月新盤銷售約800套。

宋丁認為，香港樓市去年已經出現波動，空置稅顯然有一定影響，但更多的是多種因素綜合效應。「過去香港房價一直在漲，積累了一定風險，也有一定的下行壓力，「今年香港樓市趨穩，有小幅下降空間，但不會出現大幅波動。」

不過在今年1月，李嘉誠曾表示，「今年香港樓市波動會更厲害，買樓要量力而行。」

業內看來，2018年至今，全球貿易摩擦帶來的宏觀環境變差、美聯儲加息帶來的超低息環境結束，以及空置稅等政策收緊因素，香港房地產市場面臨下行壓力。

▼香港租金高昂。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸但暫無跟進可能

住建部原副部長仇保興曾公開表示，大陸房屋空置率比較高，不同城市空置率是不一樣的，像鄂爾多斯空置率是70%，北京空置率在百分之十幾到二十。按照國際常見標準，空置率10%以下為較合理區，房屋供求基本平衡；10%～20%之間為危險區間；20%以上為房屋庫存嚴重積壓。

報導指出，空置稅在大陸呼聲高，但業內稱，空置稅之所以遲遲未列入改革議程，主要原因在於技術層面，即住房空置率不好統計；首先，空置多久算是空置，缺乏統一標準；其次，依靠水電煤氣表數進行監管，在智能電器日益發達的年代，很容易被規避。

李宇嘉稱，大陸只有交易環節的稅收，房屋空置成本很低，再加上租金回報率很低，空置的房子很多，「從這個角度來講，徵收空置稅是必要的，而且若徵收空置稅，這些房子必須投入租賃市場，增加市場供應。」

宋丁認為，大陸暫不會徵收空置稅，全國兩會正在討論房地產稅的推進，就不需要同時開徵兩項重頭稅，香港徵收空置稅主要是針對開發商的。」

▼窄小的生活環境。（圖／記者曾俊豪攝）