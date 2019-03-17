「朋友吃了醫師的藥跳樓」5煞怒砸診所...老大搞錯地方

▲林姓男子搞烏龍為友復仇砸錯診所遭法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有夠烏龍的！台北市內湖區東湖路知名的丁大元診所3月14日遭歹徒持棍棒闖入砸毀盆栽玻璃，這批莽漢闖入診所內砸毀盆栽、診間玻璃、醫療設備，嚇得當時看診醫生護理師、病患四下驚逃！離奇的是砸診所的7名歹徒事後主動到康樂所自首投案，帶頭主嫌林姓男子堅稱診所醫死友人才會上門砸店，但診所和警方清查，發現林男的朋友根本沒在該診所就醫過，幫朋友出氣的老大根本砸錯診所。

警方調查：位於東湖路丁大元診所3月14日上午10點半左右，遭5名黑衣男闖入持木棍砸毀診所內盆栽、落地玻璃和醫療器材，過程太驚悚造成所內病患逃出及醫療行為中斷，但所幸無人受傷。

▲該珍所遭砸，內部一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

但離奇的是，黑衣人行兇後，隨即由主謀林姓男子（30歲、妨害自由、傷害毒品等多項前科）帶人到診所旁的康樂派出所自首，林男向警方表示，因為懷疑過世的邱姓友人因該診所醫療疏失死亡：「我朋友去那裏看醫生，吃了醫生開的藥後來就跳樓身亡」，因此怪罪診所醫療疏失。

但警方根據砸店男的供詞向診所反查，結果發現丁大元診所並無邱姓男子的就醫紀錄、病例，警方據此研判林姓大哥率小弟砸診所可能砸錯地方，但他們毀損診所設備財產屬實，而且驚擾醫師診療病患妨害醫療行為，訊後以毀損、違反醫療法移送法辦。

▲該珍所遭砸，內部一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

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