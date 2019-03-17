蘭嶼達悟之父紀守常百歲誕辰活動　副總統陳建仁親自參加

▲蘭嶼之父紀守常百歲誕辰活動，副總統陳建仁（中）親自參加。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「蘭嶼達悟之父紀守常百歲誕辰紀念活動」，從15日至17日為期3天的活動，副總統陳建仁特來參加首日的紀念彌撒，立委劉櫂豪特前往接機全程陪同，為蘭嶼達悟之父紀守常神父過去在台東的貢獻，致上最深敬意。希望能夠秉持神父的大愛及精神，讓愛，蔓延。

劉櫂豪表示，1954年紀守常神父來到台灣，足跡遍及台東各處，馬蘭、南王、利吉、旭橋，縱谷的鹿野、延平、關山、海端、池上以及離島蘭嶼等，並為蘭嶼島民付出一切。他幫助達悟族人對抗漢人統治的欺壓，鼓勵族人傳承優質文化，並返回瑞士募款在蘭嶼建東清天主堂、紅頭天主堂，並且促進族人的教育，提昇他們的地位，因此紀守常神父被譽為蘭嶼達悟之父。1970年紀神父送三位原住民少女到北部接受家政訓練，搭車經台南發生車禍傷重不治，享年51歲，神父遺體安葬台東寶桑公墓。

劉櫂豪說明，達悟族人對紀神父大愛從未忘記，2011年開始發起籌備紀守常基金會，劉櫂豪積極協助並陸續透過外交部等單位幫助基金會將神父的相關文物，從瑞士運返蘭嶼，並且在航空站辦理展覽；基金會傳承神父培育人才、傳承文化的精神，對於蘭嶼旅台的學生，提供課輔及學習文化課程，強化自我認同，劉櫂豪委員也協助向原民會、教育部爭取經費，幫助基金會的運作發展。

1953年白冷會派遣第1位會士錫質平神父抵台，1甲子以來在後山傳教蓋教堂，創辦公東高工、聖母醫院、東區職訓中心等事業，改善台東人生活，紀守常神父秉持傳教、幫助弱勢志業，為台東貢獻一生。紀守常基金會為了紀念並傳承紀神父的服務精神，方發起「蘭嶼達悟之父紀守常神父百歲誕辰紀念活動」。劉櫂豪非常欣慰副總統陳建仁能親自來出席紀念彌撒，希望政府能一樣秉持神父的精神，造福幫助更多的弱勢。