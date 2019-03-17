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桃園新住民拚經濟　「海峽家緣網」創商機還要成立獅子會

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▲桃園新住民架設海峽家緣網創商機

▲桃園新住民拚經濟，海峽家緣網創商機。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新住民拚經濟、架設海峽家緣網、籌備新住民獅子會…這些新住民朋友亮眼的實力，於甫成立的「桃園市新住民文化交流協會」大會分別呈現，凸顯遍布全台各地的新住民，多年來，展現他們堅強的靭性與勤奮精神，對台灣經濟發展、社會安定的貢獻，受到重視。

由大陸內蒙來桃定居18年，長年投入新住民姐妹關懷活動的桃園市新住民文化交流協會創會長牛春茹17日指出，許多新住民朋友因婚姻來到台灣，為了改善家庭經濟，也為了創造自己的經濟力，以她們家鄉味製作的美味滷味、各式麵食、特色小點、風味臘味等自行創業，因口味獨特，受到消費者的歡迎，甚至台灣媒體競相報導，建立自己的品牌，進而投入地方公益。▲桃園新住民架設海峽家緣網創商機

▲▼桃園新住民姐妹融入在地，自創商品品牌。（圖／記者楊淑媛攝） ▲桃園新住民架設海峽家緣網創商機

有感兩岸交流日增，網路消費力增強，該會也架設「海峽家緣網」，網域掛在台灣，但兩岸陸配都看得到，除有「今日頭條」裡面有最新、最詳盡的兩岸交流新聞議題，以及陸配所想知道的大小事與政令宣導，目前已有33名創業姐妹的店家、商品介紹。▲桃園新住民架設海峽家緣網創商機

牛春茹也指出，該會並與東莞陸配儷雅會締結姊妹會，係因兩會成員都是以陸配為主，不同之處是該會陸配是居住在桃園，儷雅會陸配則為居住在廣東，原生背景相同，但生活環境不同，兩會締盟後將互相交流與學習，並透過海峽家緣網，共拚經濟及創造商機。▲桃園新住民架設海峽家緣網創商機

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關鍵字：桃園市新住民文化交流協會,海峽家緣網,創商機

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桃園市新住民文化交流協會成立

強化兩岸交流，更要拚經濟！以陸配為主的桃園新住民姐妹，16日成立「桃園市新住民文化交流協會」由國民黨黃國園黨部副主委牛春茹擔任創會長。牛春茹表示，協會將提供更多兩岸文化交流的機會；最重要的是發現商機，鼓勵更多新住民一起拼經濟，只有經濟的獨立，才能讓新住民得到社會的尊重。

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