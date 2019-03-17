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社會 社會焦點 保障人權

壯男到麵包店應徵　開收銀機搶1萬現金...警2分鐘趕到

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記者張君豪／台北報導

景氣差有不少中年失業人外出找臨時工作，台北市15日卻發生一起中年男子假應徵真搶劫的可怕案例！15日傍晚台北市中山區吉林路一間麵店有名陳姓中年男子上門應徵員工，業者請他留下基本資料後，陳男卻在店內徘徊假裝要熟識工作環境，他趁麵店店長離開收銀台之際，打開收銀機搶走1萬元現金，準備騎車逃逸時，被迅速趕到現場的警員拖下機車壓倒在地，與在旁民眾合力將他逮捕。

▲陳姓男子假應徵真搶劫、遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓男子假應徵真搶劫、遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

這起假應徵真搶奪的離譜案件發生在3月15日傍晚，中山警分局勤務中心接獲通報：中山區吉林路某處麵店發生搶奪案件，警網獲報後緊急趕往現場追捕歹徒。

▲陳姓男子假應徵真搶劫、遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓男子假應徵真搶劫、遭警方逮捕移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警員到場時，發現一名婦人指著車道不斷驚恐大喊「搶錢啊！有人搶錢」，警方看見一名神色慌張男子打算騎乘機車逃離，立即出手將搶匪拖下機車、但因行搶男子身材壯碩、不斷掙扎，路邊熱心民眾見警察抓人，立刻上前警民合力，聯手將該名男子壓制在地。

轄區中山警方調查，呼救的報案婦人為麵店店長，被害人向警方表示，當天下午該名男子來麵店應徵工作，店家留下他基本資料請該名男子等候通知，可先行離開。

結果陳男未離開，卻在店內收銀機附近徘徊，並趁店長離開收銀台之際，突將該店收銀機抽屜開啟，搶奪收銀機內現金新台幣1萬元後衝出店內打算騎車逃走，所幸警員2分鐘內趕到現場，將該名男子壓制逮捕。警方訊後將假應徵真搶劫的陳姓男子（44歲）以搶奪罪嫌移送法辦。

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關鍵字：中山警分局,吉林路,麵店,搶奪

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