快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

▲燒肉店因瓦斯管線問題飄瓦斯味，店家自行撲滅火勢，所幸並未釀成災害。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳／台北報導
北市中山區16日下午7時許，吉林路1處住宅1樓燒肉店傳出火警，警方獲報後不敢大意，派出大批警消前往救援，經查發現並未有火煙情形，現場僅飄出瓦斯味，警消抵達前店家也自行撲滅。
警消抵達現場，發現1樓燒肉店因瓦斯管線問題，飄出瓦斯味外還有零星火花，幸好店家自行撲滅火勢，所以才沒釀禍成災，並未發現有火煙的情形，但現場有飄出瓦斯味，經確認過後也離開現場。
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▲燒肉店因瓦斯管線問題飄瓦斯味，店家自行撲滅火勢，所幸並未釀成災害。（圖／記者邱中岳翻攝）
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警消抵達現場，發現1樓燒肉店因瓦斯管線問題，飄出瓦斯味外還有零星火花，幸好店家自行撲滅火勢，所以才沒釀禍成災，並未發現有火煙的情形，但現場有飄出瓦斯味，經確認過後也離開現場。
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