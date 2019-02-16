快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

彰化縣社頭鄉社頭菜市場15日深夜11時17分傳出火警，因現場有許多是小吃攤販存放的食用油與紙板等易燃物，消防隊趕到時，許多店家就已經陷入火海，並開始往東延燒，差點延燒到後方大賣場與圖書館，共有13家店面全毀或半毀。消防局派出近20人員前往搶救，所幸無人受傷受困。