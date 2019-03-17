316補選民進黨險勝　朱立倫：執政失去民心只能以「慘勝」收場

▲朱立倫。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日結果出爐，民進黨雖成功守住新北、台南兩席，但綠營候選人余天、郭國文皆以些微差距「險勝」藍營對手。對此，前新北市長朱立倫17日表示，一個政黨的執政如果失去民心，哪怕在自己傳統絕對優勢的選區，「也只能苟延殘喘的以慘勝收場」。

316立委補選結果揭曉，新北方面，民進黨候選人余天獲56,888票，國民黨候選人鄭世維獲51,127票，兩人僅差5千餘票；台南方面，民進黨候選人郭國文獲62,858票，國民黨候選人謝龍介獲59,194票，郭國文以3千餘票險勝謝龍介。

對此，朱立倫於臉書表示，一個政黨的執政如果失去民心，哪怕在自己傳統絕對優勢的選區，「也只能苟延殘喘的以慘勝收場」。

而國民黨此役只守住彰化，朱立倫也為此檢討表示，國民黨從去年1124勝選之後，應該努力的把自己打造成為一個「民眾支持的政黨」，而不僅僅只是一個「民眾比較不討厭的政黨」來沾沾自喜。

另外，朱立倫說，發揮團體戰力，結合各方力量，是贏得民心，打入傳統艱困選區的關鍵，「若國民黨一味陷入黨內初選泥淖，將無法再次贏得大選」，強調「團結則存，分裂則亡」。