永康警實施威力掃蕩展決心　當場查獲詐欺通緝犯

▲永康分局8日晚選定大型電子遊藝場及釣蝦場等場所實施臨檢，分局長戴崇贒再次向業者重申，不准有圍事、尋仇、打架滋事及破壞物品情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應近期全國發生矚目性暴力鬥毆及酒駕事件，台南市永康分局已連日前往轄區特種營業場所及易飲酒處所，向店家宣導約制，不得有販毒、槍擊、鬥毆及縱容酒駕等情事，要求業者配合辦理。

為展現永康分局強勢執法決心，3月8日晚間由分局長戴崇贒親自率隊實施擴大臨檢專案勤務，動員近50名警力，臨檢轄區內大型電子遊藝場及複合式KTV，宣示政府維護治安、打擊犯罪的決心，當晚即於釣蝦場查獲王姓女詐欺通緝犯（60歲）到案。

永康分局8日晚選定大型電子遊藝場及釣蝦場等場所實施臨檢，由分局長戴崇贒再次向業者重申，不准有圍事、尋仇、打架滋事及破壞物品情事，另還強調若有代客泊車服務者，應協助酒客代叫計程車或代駕，不可將車鑰匙歸還，任其酒後駕車，如有執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒後肇事。若未善加勸導或通報，致發生酒駕肇事者，警方將列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，並結合交通稽查、取締酒測勤務，加強執法強度，宣誓警方打擊不法之決心。

戴分局長勤教時特別宣達署長對於街頭暴力事件絕不姑息決心，並要求各線上警力於接獲發生聚眾鬥毆事件，應依「打擊糾眾滋事強勢作為SOP流程」，於第一時間能快速集結警力，強勢制止，有效壓制現場，對於暴力滋事分子依法逮捕嚴辦，展現警方維護治安決心。