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拒檢轎車逃逸6公里　板橋吸毒男新海橋逆向撞機車遭逮

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▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在新海橋上將逃逸的黑色轎車攔下後，逮捕駕駛邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市板橋區員警10日晚間11時許在四川路與華興街路口攔查一輛黑色轎車，車上的32歲邱姓駕駛（有毒品前科）見員警攔查，立即駕車加速逃逸，員警也呼叫支援並尾隨在後，途中邱男撞上一部警用機車，最後在新海橋上，逆向又撞上一部機車後才停下，尾隨員警立即上前予以逮捕，警方在邱男身上搜出2小袋海洛英，訊後將依毒品、妨害公務及公共危險等罪嫌送辦。

警方表示，後埔派出所員警薛俊廷及李宥騏晚間11時許正在執行巡邏勤務，在四川路及華興街路口見到一部黑色轎車形跡可疑，便上前盤查，不料車上的邱姓駕駛不配合攔檢，還加速往遠東路方向逃逸，逃逸路線沿著板橋貴興路、華興街、縣民大道、民權路、文化路、漢生西路，最後逃向新海路。

邱男逃逸途中還撞上一部支援警力趕往現場協助的警用機車，所幸騎乘機車的員警及時跳車躲過一劫，僅左手有受到輕微擦傷，黑色轎車在逃逸約6公里後，邱男將轎車開上新海橋，往新莊方向逃逸。

▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲逃逸的黑色轎車逆向撞上一部機車，造成機車騎士左大腿骨折。（圖／記者趙永博攝）

沒想到警方呼叫的支援警力，早已在新海橋新莊端等待逃逸的邱男，邱男見到去路遭攔阻，下橋後立即回轉又再度上橋往板橋方向行駛，在接近板橋端的下橋處，闖越雙黃線逆向逃逸，沒想到卻撞上迎面而來的機車。

尾隨的支援警力立即圍上前喝令邱男下車，邱男見無法逃跑只好下車，員警上前將他壓制在地。警方在他身上的物品中，找到一包市售香菸，香菸內夾帶了2小袋疑似毒品的粉末，經警方檢驗後，確認是一級毒品海洛英，總重約94公克。

33歲的簡姓機車機車騎士，遭邱嫌的黑色轎車迎面撞上而摔車，造成左大腿及2處腳指骨折，警方也在第一時間派請救護車將他送往板橋亞東醫院治療，目前生命徵象穩定，後續仍須住院接受治療。

邱男遭逮捕後，被員警帶回板橋後埔派出所製作筆錄，在派出所內時遭員警上銬，一度毒癮發作大吼大叫。訊後警方將依妨害公務罪、毒品及公共危險等罪名，將他移送至板橋地檢署偵辦。

▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲員警派請拖吊業者，將車輛拖吊回派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲黑色轎車左後側車輪爆胎。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲警方將遭撞的機車扶正，並撿拾地上散落的物品。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲員警遭轎車衝撞後，左手輕微擦傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在新海橋上將逃逸的轎車攔下後，逮捕邱姓犯嫌，並在車上查獲2小袋海洛英。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方查獲2小袋海洛英總重97公克。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼警方在邱男身上找到一級毒品海洛英。（圖／記者趙永博攝）

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