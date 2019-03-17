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柯P學長診所被砸！球棒男嗆「安眠藥害死朋友」　狂貼黑函曝原因

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圖文／鏡週刊

台北市內湖區一家知名家醫科診所，近日遭多名黑衣人持球棒等器械將櫃台玻璃等設備砸毀，嚇的診所人員紛紛走避。據悉，該診所是台北市長柯文哲在台大醫科的丁姓學長所開設，疑似因醫療糾紛收到不明黑函，指控診所內一名劉姓名醫無醫德，任意提供安眠藥害人，目前警方已受理案件調查中。

3月14日上午，位於台北市內湖區的丁大元診所突然遭7名黑衣人闖入，撂下：「你的藥害死我朋友」，隨後就拿起木棒直接往櫃台猛砸，大片玻璃被砸碎，器具多處毀損，親眼目睹的櫃台人員和藥師嚇得呆立不動，惡煞逞凶後才自行離去。

7名惡煞闖入診所，持棍棒將櫃台砸毀。（翻攝畫面）

診所人員隨即報警，不過鬧事的黑衣惡煞，卻在2天後自行向內湖分局投案。不過後續卻又有人拿寫著「丁某某毫無醫德」的大疊黑函貼滿附近家家戶戶，黑函上指證歷歷，痛罵名醫任意提供安眠藥，害死者生前神智不清，導致其墜樓死亡。

該診所遭放黑函。（翻攝畫面）

不過該診所的醫師表示，自己開藥絕對合法，因安眠藥屬於易成癮藥劑，必須先調閱病歷，確認處方才能開給病人，劑量也須審慎控制，就是擔心可能的副作用把病人推向死亡邊緣。加上調閱病人資料，近期並無人來拿安眠藥，很有可能是無端受到牽連。

警方在現場蒐證。（翻攝畫面）

據了解，黑衣人要找的診所，可能是另一家由劉姓名醫所主持的家醫科診所，他過去曾因不當使用管制藥品，遭罰停止處方，如今為何又和墜樓命案扯上關係？警方目前仍在釐清案情。


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關鍵字：鏡週刊,柯文哲,柯P

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