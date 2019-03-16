送交往多年女友驚喜　他特製「大蝦花」10隻up塞爆！網推誠意但少做一事

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▲大蝦花看起來美味誘人。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

白色情人節那天，不少男人絞盡腦汁想給另一半送上驚喜禮物。就有網友分享他替兄弟手工製作一把特殊花束，取代玫瑰的是一隻隻大紅蝦子，超過10隻直接塞爆，視覺效果超震撼！

李姓男網友14日下午在「爆廢公社」貼文，表示有朋友晚上想送交往多年的女友一個驚喜，於是他很有義氣，找來專業的夥伴特製一束「蝦花」，還貼心附贈醬油跟芥末，「這樣子的朋友很夠意思了吧？」「我們都是講求務實又實在！」

照片中，鮮紅巨大的蝦子一隻隻用特殊角度擺放、堆疊，最後製成一大把花束造型，擁擠程度超澎派，目測一束至少含有10隻以上大蝦，實用又食用，務實的美味選擇。

▲過去有網友在畢業典禮上收到學妹致贈的「炸物花束」。（圖／Dcard網友授權提供）

文章貼上網，許多網友直呼太讚了，真是誠意十足，「送我這個我會開心一整天」、「我肯定愛死，還要用鹽烤的才行」、「收到會很開心」、「這個比999朵玫瑰好太多了」、「特別有創意，誠意滿分」、「這個我非常可以，比花更有價值。」

不過也有些網友指，蝦花心意很好，但少了些關鍵的體貼，「怎麼沒剝好蝦殼」、「蝦子不夠大隻」、「女生要的不是這個蝦子好嗎？女生要的是撥好的」、「剝好殼再送，保證再加100分。」

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