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彰化爆發第3起禽流感病毒　芳苑撲殺1萬6千隻土雞

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▲芳苑一土雞場爆發禽流感，動防所撲殺1萬6千餘隻土雞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲芳苑一土雞場爆發禽流感，動防所撲殺1萬6千餘隻土雞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所12日接獲芳苑鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，15日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員隨即進行並完成全場撲殺清場及消毒工作，撲殺1萬6564隻土雞。

▲芳苑一土雞場爆發禽流感，動防所撲殺1萬6千餘隻土雞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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彰化大城鄉2土雞場也因為感染禽流感病毒，分別在2月8日、3月8日共撲殺近7萬餘隻土雞，時隔7天芳苑鄉又再爆第3起，彰化縣動物防疫所長董孟治呼籲，近日來氣候溫差變化大，養禽業者應注意禽舍通風及保暖措施，養禽場如有每天死亡率大於或等於0.4％等狀況，都要主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。

▲芳苑一土雞場爆發禽流感，動防所撲殺1萬6千餘隻土雞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣動物防疫後續將針對該場周邊半徑1公里內養禽場，進行3個月採樣監測工作，並加強進行周邊環境消毒工作，以防止疫情擴散，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

▲芳苑一土雞場爆發禽流感，動防所撲殺1萬6千餘隻土雞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：芳苑,土雞,禽流感病毒,H5N2,動防所

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