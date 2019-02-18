影／彰化養雞場爆發H5N2亞型禽流感　撲殺3萬2500隻土雞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所13日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，陸續死亡340隻，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，17日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，18日進行並完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺3萬 2,540 隻土雞。

▲彰化大城鄉土雞場爆發禽流感，動防所撲殺3.25萬隻土雞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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彰化縣動物防疫所長董孟治指出，該土雞場感染禽流感為個案，日後針對案例場半徑一公里內養禽場進行3個月監測採樣工作，請民眾切勿擔憂，同時呼籲養雞戶若發現雞隻異常死亡，平飼飼養者連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%，籠飼飼養者及白肉雞場連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%、禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%、家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、紅腳充血、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應儘速通報動防所。

彰化縣動物防疫所同時籲請相關產業從業人員應持續加強各項生物安全措施以及人員、車輛管制，嚴禁閒雜人車等進出禽舍；於禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋；每日自主觀察場內養禽場健康情形，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

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