「你父親救我一命！」71歲退休工程師肉身擋子彈　兒子晚了一步

▲ 亞馬的父親在恐攻中喪命。(圖/路透)



記者林書荷/綜合外電報導

紐西蘭南島基督城(Christchurch)15日發生清真寺槍擊血案,49人不幸罹難,還有許多人受傷和失蹤。其中一名死者71歲的退休工程師哈吉-達烏德.納比(Haji-Daoud Nabi)當天在努爾清真寺(Al Noor Mosque)內以肉身抵擋子彈,救了一名男子。他的兒子亞馬(Yama Nabi)晚了一步趕到時,該名生還者表示,「你父親救了我一命。」

This is Haji-Daoud Nabi, a refugee from Afghanistan. He was shot as he threw himself in front of another worshipper to shield them from the #Christchurch terrorist shooter. He founded a mosque, became president of the local Afghan Association, worked for refugees in #NewZealand. pic.twitter.com/1efw6yUo5S