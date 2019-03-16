「你父親救我一命！」71歲退休工程師肉身擋子彈　兒子晚了一步

▲ 亞馬的父親在恐攻中喪命。（圖／路透）



記者林書荷／綜合外電報導

紐西蘭南島基督城（Christchurch）15日發生清真寺槍擊血案，49人不幸罹難，還有許多人受傷和失蹤。其中一名死者71歲的退休工程師哈吉-達烏德．納比（Haji-Daoud Nabi）當天在努爾清真寺（Al Noor Mosque）內以肉身抵擋子彈，救了一名男子。他的兒子亞馬（Yama Nabi）晚了一步趕到時，該名生還者表示，「你父親救了我一命。」

This is Haji-Daoud Nabi, a refugee from Afghanistan. He was shot as he threw himself in front of another worshipper to shield them from the #Christchurch terrorist shooter. He founded a mosque, became president of the local Afghan Association, worked for refugees in #NewZealand. pic.twitter.com/1efw6yUo5S — Abbas Hamideh (@Resistance48) 2019年3月16日

亞馬當天晚了10分鐘至清真寺做禮拜，抵達時發現不對勁，叮囑6歲女兒留在車上，自己連忙下車查看。一路上，他看見許多人倒在地上，還有人驚恐地試圖拯救已死的親友，場面相當混亂。亞馬一時之間沒有領悟發生了什麼事，家屬們被警方帶往鄰近醫院等候，除了死亡人數不斷上升，他們一無所知。

▼ 28歲槍手塔朗特16日現身法庭。（圖／路透社）



▼ 塔朗特進入清真寺後亂槍掃射，許多正在做禮拜的人中彈。（圖／達志影像／美聯社）

主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）當天打開臉書直播，在17分鐘內亂槍屠殺，亞馬之後心痛地一遍又一遍觀看那段影片，就是不相信倒在畫面中的人是父親。《雪梨晨鋒報》指出，納比是當地社區阿富汗協會的領導者，喜歡研究老車，當年為了躲過俄羅斯入侵阿富汗，而舉家遷移至紐西蘭。

近日父子倆起了一點爭執，2、3周沒有見面，因此亞馬本來想要重修舊好，沒想到晚了一步。納比的另一位兒子歐馬爾（Omar Nabi）表示，父親謙虛、有智惠，也幫助過許多人。如今，他打算將父親帶回阿富汗下葬。

▼ 歐馬爾舉著父親的照片。（圖／路透）



據BBC報導，印度、孟加拉、印尼當局均表示有國人在此事件中身亡，而巴基斯坦、沙烏地阿拉伯以及土耳其都提供領事協助。紐西蘭紅十字會也在網站上公布失蹤者名單。

若民眾想要為受害者家屬盡一份力，也可以至各大組織捐款，包括紐西蘭受害者支助小組理事會的募款網頁、穆斯林眾籌網站LaunchGood等。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，將致力修改紐西蘭的槍枝法。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則說，澳洲會致力保護穆斯林群體的安全。

▼ 紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 民眾前往事發地點致上鮮花。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

