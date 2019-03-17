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受害者的漫漫長路！　中3槍父躺病床哀傷吐心聲：請為我4歲女祈禱

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▲▼一位身受重傷的父親心聲：請為我的4歲女兒祈禱。（圖／翻攝自推特／doamuslims）

▲一位身受重傷的父親心聲：請為我的4歲女兒祈禱。（圖／翻攝自推特／doamuslims）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

紐西蘭基督城兩座清真寺15日遭到恐怖攻擊，造成50人罹難，目前全城仍維持警戒，但對數十戶受難家屬來說，等待家人返家的漫漫長日才開剛始，有位身中3槍的約旦裔移民在16日下午錄製影片上傳到臉書，除了對協助者表達感謝外，也希望大家為他受槍傷的4歲女兒祈禱。

據《BBC》報導，影片主角薩提（Wasseim Sati）5年前從約旦移民到基督城，職業是美髮師，卻怎麼也沒想到會在清真寺做禮拜時遭逢劫難。影片中他尚未痊癒，斷斷續續地說出，「我沒辦法回答各位所有的問題，我真的累了…希望你們能夠為我4歲的女兒祈禱，願真主保佑。」

薩提的友人菲力普斯（Carolyne Phillips）16日中午幫他在臉書上更新近況，表示薩提目前正在進行清創，清理髖關節窩的彈片與碎骨，且剛結束治療骨盆與腹部槍傷的手術而已。菲力普斯還說，自己也曾聯繫薩提幼女艾琳（Alin）所在醫院，但院方回應女孩尚在手術中，情況尚未明朗。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

除了溫馨互助的一面，恐怖攻擊事件也引爆穆斯林的憤怒，有網友質疑出，事後臉書等社群平台雖然積極配合紐西蘭警方行動，迅速下架槍擊現場直播影片，但為何他們早先不願管制各種反伊斯蘭（islamphobia）言論，最終釀成今日悲劇。半島電視台則引述土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），「這起屠殺事件正是近來種族主義與反伊斯蘭風氣盛行的血淋淋實例。」

穆斯林社群的憤怒並非無中生有，在槍擊案爆發後數小時，澳洲昆士蘭省參議員安寧（ Fraser Anning ）就公開指出，這樁慘案應該歸因於紐西蘭當局開放移民政策，讓各種伊斯蘭狂熱分子得以移居紐西蘭。他的白人種族言論引發一名17歲少年不滿，趁他隔日公開受訪行程中當眾將雞蛋砸在他頭上，引發安寧動粗反擊，但少年很快就被現場警衛與支持者制伏在地，最終在警方盤查後獲釋。

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關鍵字：紐西蘭,屠殺,種族主義,紐澳要聞

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