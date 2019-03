受害者的漫漫長路！　中3槍父躺病床哀傷吐心聲：請為我4歲女祈禱

▲一位身受重傷的父親心聲:請為我的4歲女兒祈禱。(圖/翻攝自推特/doamuslims)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

紐西蘭基督城兩座清真寺15日遭到恐怖攻擊,造成50人罹難,目前全城仍維持警戒,但對數十戶受難家屬來說,等待家人返家的漫漫長日才開剛始,有位身中3槍的約旦裔移民在16日下午錄製影片上傳到臉書,除了對協助者表達感謝外,也希望大家為他受槍傷的4歲女兒祈禱。

Message from one of the victims of #ChristchurchMosqueAttack today...



Wasseim Alsati was shot at 3 times by the terrorist. He asks everyone to pray for his young daughter who was also shot. #Christchurch #NewZealand #Islamophobia pic.twitter.com/BZxHg9cJ4H