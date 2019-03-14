立委提案降菸稅　台大醫師狠批：根本把弱勢菸癮族群當提款機！

▲董氏基金會菸害防治中心主任林清麗及「台灣拒菸聯盟」各界代表，召開記者會反對「降菸稅救選票」。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

民進黨立委蔡易餘正式提案修正菸酒稅法，包括降菸稅、並不再指定用作長照用途。今（14日）由140個組織組成的「台灣拒菸聯盟」代表召開記者會，反對「降菸稅救選票」的荒謬作法，並前往行政院公開陳情。該聯盟表示，降菸稅與菸價看似照顧弱勢，實際上讓更多弱勢菸癮患者「因病致窮」，政府應該擴大戒菸優惠至這些族群，而非本末倒置降菸稅使得國民犧牲健康，痛批「根本把他們當成提款機！」

「台灣拒菸聯盟」由董氏基金會、台灣醫界菸害防制聯盟、世界和平婦女會、台灣癌症基金會以及15個醫藥公衛學院院長等140個組織組成。董氏基金會提到，去年底有基層民代不斷向蔡總統建議降菸稅，更有菸酒公司坦承將推出65元平價菸，原以為「降菸稅救選票」在一陣喧鬧就會停止，不過日前竟有立委正式提案修法，接到消息既驚訝又沉痛。

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董氏基金會菸害防治中心主任林清麗表示，台灣目前成年人吸菸率是13%，但研究約七成吸菸者內心是想要戒煙的，就算所有癮君子都因為菸品降價投給執政黨，卻有其他高達87%的選民都是二手菸的受害者，甚至可能因此增加更多未成年人成為吸菸族群、增加更多痛苦的家長。

台灣拒菸聯盟揭穿菸品降價對弱勢族群造成的問題，「因菸致病、因病致窮，不少吸菸者健康受損，成了貧病交加的族群。」台大醫院家醫部醫師郭斐然也說，因菸導致的疾病往往沒有過多的保障，看過許多弱勢族群在生病之後，不論生計與健康都面臨嚴重困難，政府如果想要照顧弱勢族群，應該做的是鼓勵大眾戒菸，擴大戒菸優惠至更多弱勢族群，包含重大傷病、身心障礙人士等，協助他們，而不是透過降菸稅讓他們繼續成癮，痛批「根本把弱勢菸癮族群當成菸商的提款機！」

北醫大全球衛生暨發展博士高志文也說，走私菸的效率與國家的清廉度有關，「從沒聽過國際上有降菸稅的案例」，台灣這樣做將成為「奇恥大辱！」台灣癌症基金會主任孫佳伶強調，世界衛生組織（WHO）建議已開發國家，為了預防青少年吸菸、控制菸害，菸稅應為零售價的至少70%，但台灣從2017年調漲菸稅後，也只是從47%提升到55%而已，與WHO的標準還有一大段距離。如今不但不調漲，還要降低，將會讓台灣成了國際上的笑柄，對菸害防制更無益處，根本是倒退。

林清麗也認為，「降菸稅救選票」的荒謬作法完全與國際背道而馳，而台灣其實是亞洲第一個提出菸害防制法的國家，如今竟然發生降菸稅的提案，讓她不敢相信「竟然是發生在台灣身上！」

「台灣拒菸聯盟」在今（14日）前往行政院向蘇貞昌陳情，同時號召民眾加入「董氏基金會菸害防制中心」臉書行動，「@中華民國行政院，捍衛民眾健康，制止降菸稅救選票。」

▲「台灣拒菸聯盟」代表們號召大眾力挺，同時也前往行政院陳情。