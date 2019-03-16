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越南林迦罩3月16日故宮南院登場　多件神秘至寶亮相

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▲▼ 「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至108年9月6日止，印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神、毗濕奴的造像，即日起故宮南院3樓佛教藝術展廳親眼目睹。（圖／故宮南院提供，下同）

▲▼ 「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至108年9月6日止，印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神、毗濕奴的造像，即日起故宮南院3樓佛教藝術展廳親眼目睹。（圖／故宮南院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院新入藏的10世紀越南占婆王朝「林迦罩」(lingakosha) 16日起於南部院區2樓至寶廳展出。故宮表示，這類文物多數罩體不存或殘破，全世界公、私收藏僅約15件，此件相對完整，十分珍貴。

▲▼ 「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至108年9月6日止，印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神、毗濕奴的造像，即日起故宮南院3樓佛教藝術展廳親眼目睹。（圖／故宮南院提供，下同）

印度教以多神信仰聞名，「林迦」即是以男性生殖器樣貌顯現的濕婆神（Shiva）；在越南占婆王朝的皇家祭典中，林迦罩是獻給濕婆最珍貴的禮物，國王將其套在濕婆神廟的石製林迦上，以獲得濕婆授予統治國家的天命。

▲▼ 「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至108年9月6日止，印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神、毗濕奴的造像，即日起故宮南院3樓佛教藝術展廳親眼目睹。（圖／故宮南院提供，下同）

故宮南院表示，此件林迦罩由濕婆頭像與罩體組成，分別以薄如蛋殼的金、銀金屬片打製，呈現了印度教濕婆信仰及占婆王朝的美學趣味，難得一見，也是故宮南院首次展出輔導級的文物。

▲▼ 「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至108年9月6日止，印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神、毗濕奴的造像，即日起故宮南院3樓佛教藝術展廳親眼目睹。（圖／故宮南院提供，下同）

「占婆的微笑－越南林迦罩」特展展期至108年9月6日止，有關印度教濕婆神、濕婆妻子杜爾迦及高莉女神，還有毗濕奴的造像，也可在故宮南院3樓佛教藝術展廳尋得。

名稱：占婆的微笑－越南林迦罩特展
展期：108年3月16日至108年9月6日
展廳：2樓至寶廳

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關鍵字：越南林迦罩,故宮南院,印度教濕婆神,濕婆妻子杜爾迦,高莉女神,毗濕奴

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