赤壁與三國群英形象特展　25日故宮南院磅礡登場

▲▼ 故宮南院「赤壁與三國群英形象」特展，預料將吸引不少民眾。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院南部院區1月25日起至4月14日舉辦「赤壁與三國群英形象」特展，集結拓片、銅印、繪畫、書法、刻本等故宮藏品，搭配日本浮世繪、葛飾北齋《北齋漫畫》及台灣漫畫家鄭問為日本遊戲創作的人物原稿等243組件，呈現跨越一千八百年的三國人物英雄形象。

策展人、國立故宮博物院南院處研究員林天人表示，三國故事迷人之處在於成就了人們的「英雄夢」，無論是「桃園三結義」的劉備、關羽及張飛；「治世之能臣，亂世之奸雄」的曹操；「既生瑜，何生亮」的周瑜及諸葛亮，三國人物及事蹟成為古今共通的創作主題。

「三國時代英雄奇才輩出，創造不朽史詩」林天人說，曹操「挾天子以令諸侯」，在謀士郭嘉分析下，官渡之戰以寡擊眾，統一北方；劉蜀以關羽、張飛、趙雲、馬超及黃忠打天下；孫吳則有周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜守護。為了重塑當時的歷史氛圍，此次展出三國拓片、無名氏書〈諸葛亮出師表〉、魏晉〈「龍驥將軍章」銅印〉及漢〈弩機〉，讓觀眾觀看歷史中的三國文物，遙想當年將士風範。

北宋文人蘇軾和友人搭著小船遊覽黃州城外的赤鼻磯，望著滔滔江水遙想赤壁之戰，寫下千古絕唱〈前後赤壁賦〉，此次展出明代董其昌等書家抄寫蘇軾赤壁賦詩文，還有自宋代喬仲常〈後赤壁賦〉、金代武元直〈赤壁圖〉以降形成的繪畫傳統，如元趙孟頫〈前後赤壁賦圖〉、明文徵明〈赤壁圖〉等。

明、清之後因印刷出版普及加上說書人演繹，三國歷史逐漸成為「三分真實、七分虛構」的精采故事，以明代羅貫中《三國志通俗演義》為代表，日本江戶時代傳至東瀛譯為《通俗三國志》，廣受歡迎。書商為吸引顧客注意，請當時有名的浮世繪師為小說繪製插畫，此次展出葛飾戴斗曾為《繪本通俗三國志》繪製插圖，人物精美生動，葛飾北齋的《北齋漫畫》中，更收錄多幅三國人物範例。

2001年，日本電玩遊戲公司GameArts推出三國主題歷史戰略遊戲，邀請台灣漫畫家鄭問繪製人物與場景設定稿，其畫風華麗、極具巧思的構圖成為遊戲主要特色，因而冠名《鄭問之三國誌》。

鄭問曾獲日本漫畫家協會頒發「優秀賞」，為該獎創立20餘年來首位得獎的非日籍漫畫家，此次精選當時他為日本電玩遊戲《鄭問之三國誌》及其後製作中國電玩遊戲《鐵血三國志》之設定原稿73件，呈現三國主題之當代詮釋。

故宮南院指出，配合展覽，展場內AR互動區設計「貂蟬」及「孔明」兩版三國人物可讓民眾化身體驗；以赤壁圖及三國志通俗演義為底的互動創作卡，則可讓小朋友透過比對蓋印方式認識三國群英；一、二樓服務台憑門票索取限量「漫遊三國」故事小書，完成任務可集點換寒假「MUSE大玩家」活動精美好禮。